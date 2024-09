Kebab Kamila Grosickiego w Toruniu. Znamy datę otwarcia! Ciekawa promocja na start

Otwarcie lokalu AM AM KEBAB przy CH Nowe Bielawy na ulicy Olsztyńskiej 8 zaplanowano na 25 września (środa). Pierwsi klienci spożyją posiłek o godzinie 10:00. Ambasadorami tej marki są znany piłkarz, ćwierćfinalista Euro 2016 Kamil Grosicki oraz zawodnik MMA Arkadiusz Wrzosek. AM AM KEBAB ma swoje lokale m.in. w Poznaniu, Rzeszowie oraz Chorzowie. Na klientów czekać będzie ciekawa promocja. Tego dnia pita klasyczna w cenie 15,90 zł zamiast 21,50 zł. Kebab będzie podawany z 5-metrowej, charakterystycznej przyczepy. Nie sposób jej przeoczyć.

Kebab Kamila Grosickiego w Toruniu. Znamy szczegóły

Miłośnicy fast foodów powinni polubić biznes, kojarzony ze znanymi sportowcami. W menu AM AM Kebaba znajdziemy:

pity,

buły,

tortille,

kurabox,

oraz zestawy obiadowe.

Wśród pozycji specjalnych znajduje się m.in. "Zestaw FIT Dzika" (tortilla z MEGA ilością mięsa z kurczaka, warzywa, sos oraz napój Dzik. W karcie jest też danie nawiązujące do Kamila Grosickiego, czyli "Turbo Szama by Kamil Grosicki" (mięso z kurczaka, ananas, bataty, pestki dyni, sałatka oraz sos).

AM AM KEBAB to nie tylko dania mięsne, to także potrawy vege. W naszym menu znajdziecie Vege Tortillę w rozmiarach big i mega, Vege Box'a oraz Vege Bułę w wydaniu big i mega - zapewniają przedstawiciele lokalu w mediach społecznościowych.

Kebab kojarzony z "Turbo Grosikiem" będzie otwarty 7 dni w tygodniu. Czekamy na recenzje naszych czytelników!

