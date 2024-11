Diametralna zmiana w pogodzie. To kwestia godzin. Deszcz ze śniegiem to zaledwie początek

Agencja towarzyska we Włocławku. Jest akt oskarżenia

Niewinny budynek we Włocławku, na pierwszy rzut oka nie wyróżniał się niczym szczególnym. A jednak, o tym terenie zrobiło się głośno w 2023 roku. Pod koniec października przekazywaliśmy na łamach "Super Expressu", że Prokuratura Okręgowa we Włocławku skierowała oskarżenia przeciwko Tomaszowi S. (37 l.), Kamilowi A. (34 l.) i Patrycji B., (38 l.). Śledczy są pewni, że ta trójka zmuszała kobiety do prostytucji w agencji towarzyskiej. Sąsiadom nie przeszkadzali panowie, którzy w czterech ścianach byli bici i cewnikowani. Niektórzy chcieli, aby ekspertka w swojej dziedzinie - czyli Patrycja B. - chodziła po ich genitaliach. To jednak nie wszystko, ponieważ istotny jest wątek mężczyzn, którzy bili i gwałcili kobiety, które na to się nie zgadzały. Do tego były zmuszane szantażem przez właścicieli agencji. Dalszy ciąg materiału znajduje się pod galerią ze zdjęciami.

Kim są oskarżeni w tej sprawie?

Prokuratura jest pewna, że wyżej wspominana trójka zmuszała kobiety do prostytucji w agencji towarzyskiej. Do tego szef tej zorganizowanej grupy przestępczej handlował ludźmi i dopuszczał się gwałtów. Oskarżeni zarobili co najmniej 350 tysięcy złotych na nierządzie.

Kamil A. to były ksiądz. Patrycja B., kazała na siebie mówić "MadameDemon". Ona na swój proces czekała na wolności. Były duchowny trafił do w aresztu. Ma też sprawę za jazdę po pijanemu. Ich szefem był Tomasz S., (37-l). Prokuratura oskarża go o popełnienie 5 przestępstw handlu ludźmi, nakłaniania i doprowadzania do uprawiania prostytucji przy zastosowaniu przemocy lub groźby bezprawnej i czerpania z tego procederu korzyści majątkowej, 13 przestępstw zgwałcenia, w tym trzech wspólnie i w porozumieniu z drugim z mężczyzn, przestępstwa znęcania się ze szczególnym okrucieństwem nad kobietą nieporadną z uwagi na stan zdrowia, przestępstwa nakłaniania innej osoby do spowodowania u innej jeszcze ustalonej osoby ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz posiadania niewielkiej ilości kokainy.

Tomasz S. to klawisz-celebryta. Chcieli mu dać "Osobowość roku"

Tomasz S. był jednym z najbardziej znanych "klawiszów" w Polsce. Jedna z redakcji, doceniając niestandardową resocjalizację za pomocą arteterapii, nominowała Tomasz S. do tytułu: Osobowość Roku 2017 w kategorii „Kultura".

Wychowawca z Zakładu Karnego we Włocławku był nominowany za niestandardową resocjalizację skazanych, za pomocą arteterapii oraz organizowanie życia kulturalnego zarówno po jednej, jak i drugiej stronie więziennego muru. Tomasz S. jeździł po całej Polsce i na spotkaniach mówił o readaptacji skazanych. Tomasz S. prowadził Więzienny Klub Literacki, był też wychowawcą działu penitencjarnego ds. kulturalno-oświatowych we Włocławku.

Tomaszowi S., za to co jest oskarżony grozi do 12 lat pozbawienia wolności. Byłemu księdzu i "MadameDemon" do 8 lat pozbawienia wolności.