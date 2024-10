W tej agencji we Włocławku działy się straszne rzeczy. Były strażnik i ksiądz oskarżeni

Spis treści

Byli bici na własne życzenie. Taka agencja działała we Włocławku

Wracamy do sprawy, która ujrzała światło dzienne w 2023 roku. To, co działo się w agencji towarzyskiej, działającej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego sprawia, że nawet doświadczeni śledczy i dziennikarze łapali się za głowy. Na środku zwyczajnej ulicy na skraju Włocławka, w niepozornym domku, działała bardzo specyficzna agencja. Sąsiadom nie przeszkadzali panowie, którzy w czterech ścianach byli bici i cewnikowani. Niektórzy chcieli, aby ekspertka w swojej dziedzinie - czyli Patrycja B. - chodziła po ich genitaliach. To jednak nie wszystko, ponieważ istotny jest wątek mężczyzn, którzy bili i gwałcili kobiety, które na to się nie zgadzały. Do tego były zmuszane szantażem przez właścicieli agencji.

W końcu koszmar wyżej wspominanych kobiet przerwali policjanci z Zespołu do Walki z Handlem Ludźmi Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Szef agencji - strażnik więzienny Tomasz S., (37 l.) został aresztowany. Jego prawa ręką był Kamil A. (34 l.) - jego również nie ominął pobyt za kratami. To były ksiądz diecezji włocławskiej. Funkcjonariusze zatrzymali również "specjalistkę od uciech", czyli Patrycję B. (38 l.). To wydaje się nieprawdopodobne, ale jednak działo się w Kujawsko-Pomorskiem. Dalszy ciąg materiału znajduje się pod galerią ze zdjęciami.

Prokuratura z Włocławka zakończyła śledztwo w sprawie agencji towarzyskiej

Prokuratorzy z Włocławka zakończyli śledztwo, związane z tą wstrząsającą sprawę. Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej, prok. Arkadiusz Arkuszewski wydał w tej sprawie oficjalny komunikat. Ustalenia doprowadziły do skierowania wobec trojga podejrzanych aktu oskarżenia do Sądu Okręgowego we Włocławku.

W toku postępowania ustalono, że 37 i 34-letni mężczyźni oraz 38-letnia kobieta w okresie od nieustalonego dnia i miesiąca 2019 roku do dnia 20 marca 2023 roku we Włocławku działali w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, której celem było ułatwianie prostytucji 9 ustalonym i innym nieustalonym kobietom, czerpiąc przy tym korzyści majątkowe w kwocie nie mniejszej niż 350 000 złotych. Grupą kierował 37-letni mężczyzna, a jej działalność odbywała się we Włocławku w specjalnie do tego przygotowanym budynku. Wszyscy podejrzani są mieszkańcami Włocławka. W ocenie prokuratora sprawcy uczynili sobie z popełnienia przestępstw stałe źródło dochodu - wyjaśnił prokurator Arkuszewski.

Osoby te usłyszały w Prokuraturze Okręgowej we Włocławku zarzuty udziału w grupie przestępczej i czerpania korzyści majątkowych z uprawiania prostytucji przez inne osoby.

Prokurator wymienia wszystkie zarzuty

Ponadto osobie kierującej grupą przestępczą zarzucono popełnienie 5 przestępstw handlu ludźmi, nakłaniania i doprowadzania do uprawiania prostytucji przy zastosowaniu przemocy lub groźby bezprawnej i czerpania z tego procederu korzyści majątkowej, 13 przestępstw zgwałcenia, w tym trzech wspólnie i w porozumieniu z drugim z mężczyzn, przestępstwa znęcania się ze szczególnym okrucieństwem nad kobietą nieporadną z uwagi na stan zdrowia, przestępstwa nakłaniania innej osoby do spowodowania u innej jeszcze ustalonej osoby ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz posiadania niewielkiej ilości kokainy.

Drugiemu z mężczyzn zarzucono popełnienie przestępstwa handlu ludźmi, nakłaniania i doprowadzania do uprawiania prostytucji przy zastosowaniu przemocy lub groźby bezprawnej i czerpania z tego procederu korzyści majątkowej, nakłanianie innej osoby do spowodowania u innej jeszcze ustalonej osoby ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Podejrzanej kobiecie zarzucono popełnienie przestępstwa nakłaniania i doprowadzania do uprawiania prostytucji przy zastosowaniu przemocy lub groźby bezprawnej i czerpania z tego procederu korzyści majątkowej.

Kierujący grupą przestępczą mężczyzna przyznał się do posiadania kokainy oraz do prowadzenia agencji towarzyskiej wspólnie z innym podejrzanym. W pozostałym zakresie nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Drugi z podejrzanych mężczyzn przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i złożył wyjaśnienia potwierdzające ustalony w sprawie stan faktyczny. Podejrzana przyznała się do popełnienia zarzucanych jej czynów i wyjaśniając potwierdziła ustalony w sprawie stan faktyczny dotyczący jej sprawstwa - poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej we Włocławku.

Obaj mężczyźni zostali aresztowani, a wobec Patrycji B. został zastosowany dozór policyjny, połączony z zakazem kontaktowania się i zbliżania na odległość nie mniejszą niż 100 metrów do ustalonych osób oraz zakaz opuszczania kraju. Co grozi oskarżonym?

Za kierowanie grupą przestępczą grozi kara pozbawienia wolności od roku do lat 10, zaś za wzięcie udziału w grupie przestępczej kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Za nakłanianie innej osoby do uprawiania prostytucji luj ułatwienia jej tego oraz czerpanie z tego korzyści majątkowej podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Za przestępstwo handlu ludźmi grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

Za przestępstwo zgwałcenia grozi kara pozbawienia wolności od lat 2 do 12, a w przypadku takiego przestępstwa popełnionego wspólnie z inną osobą – na czas nie krótszy od lat 3.

Za przestępstwo nakłaniania innej osoby do spowodowania u innej jeszcze ustalonej osoby ciężkiego uszczerbku na zdrowiu grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

Za przestępstwo znęcania się ze szczególnym okrucieństwem nad kobietą nieporadną z uwagi na stan zdrowia grozi kara pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Za przestępstwo posiadania kokainy grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.