Nielegalna fabryka zlikwidowana pod Włocławkiem! Ten towar był wart miliony. Mamy film i zdjęcia

Rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy Kinga Błaszczyńska poinformowała nas, że w wyniku przeszukania wynajmowanych budynków w powiecie włocławskim funkcjonariusze znaleźli 2 linie technologiczne do produkcji papierosów, a także 4 inne maszyny i urządzenia do wytwarzania wyrobów tytoniowych.

- Organizator starał się aby działalność fabryki była niewidzialną dla organów ścigania instalując na jej terenie m.in. pomieszczenia mieszkalne i socjalne dla pracowników biorących bezpośredni udział w nielegalnej produkcji wyrobów tytoniowych - wyjaśniła Błaszczyńska.

Akcja KAS i SG pod Włocławkiem. Przejęty towar był wart miliony

Funkcjonariusze przejęli 1,3 mln papierosów, ponad 10 ton tytoniu i krajanki tytoniowej, a także duże zapasy opakowań kartonowych i filtrów do papierosów. Fabryka mogła wyprodukować w ciągu doby do 2 mln szt. papierosów. - Straty Skarbu Państwa z tytułu niezapłacenia podatku akcyzowego i VAT, w przypadku sprzedaży nielegalnego tytoniu wyniosłyby ok. 12 mln zł - podkreśla rzeczniczka. Na miejscu zatrzymano 5 osób.

Pięciu mężczyznom, Prokurator Rejonowy we Włocławku przedstawił zarzuty. Mieszkaniec Łodzi usłyszał zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, natomiast 4 mężczyzn usłyszało zarzuty udziału z zorganizowanej grupie przestępczej, zajmującej się produkcją nielegalnych papierosów, w tym wprowadzaniem do obrotu wyrobów tytoniowych z podrobionymi znakami towarowymi.

- Włocławski Sąd zastosował wobec 5 zatrzymanych tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. Kierującemu grupą grozi do 10 lat pozbawienia wolności, natomiast pozostałym grozi pobyt w więzieniu do 5 lat - podsumowuje Kinga Błaszczyńska w komunikacie, przesłanym mediom. Na portalu se.pl prezentujemy zdjęcia i materiał wideo z akcji służb.

