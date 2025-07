Awaria linek zabiła Zbyszka. Lekarze robili wszystko, co w ich mocy

Mariusz Korzus | Konsultacja: eitor 15:07

Wracamy do sprawy tragicznego w skutkach wypadku w Sędzinie (kujawsko-pomorskie). Zbigniew (+64 l.) wystartował motoparolotnią z otwartego terenu. W czasie lotu miała nastąpić awaria linek. Podjął próbę awaryjnego lądowania. Niestety, zahaczył o drzewo i spadł na cmentarz. Poszkodowany trafił do szpitala. Lekarze robili wszystko, co w ich mocy.