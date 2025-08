Pogrom w Częstochowie. Gwiazdor PRES Toruń bez litości dla byłego klubu

Żużel. Włókniarz - Apator: Dramat gospodarzy jeszcze przed meczem

Kibice z Częstochowy liczyli, że w piątkowy wieczór znów zobaczą Piotra Pawlickiego. Niestety, jeszcze przed spotkaniem spłynęły do nas nieciekawe wieści. - Coś mu przeskoczyło w plecach, co najpewniej uniemożliwi mu jazdę - poinformowała ekipa Eleven Sports. Jeżeli PRES Toruń był faworytem tego meczu, to po takim komunikacie wydawało się, że wygrana Krono-Plast Włókniarza będzie graniczyć z cudem. Podopieczni Piotra Barona chcieli potwierdzić, że w drugiej części sezonu są w znakomitej formie. To był bardzo ważny mecz m.in. dla Mikkela Michelsena, który wracał na tor byłego pracodawcy.

Nie było litości. PRES Toruń rozbił częstochowskie "Lwy". Kapitalny mecz Michelsena

Osłabiony brakiem Madsa Hansena i Piotra Pawlickiego Włókniarz walczył dzielnie do wyścigu nr 8. Później mieliśmy popis drużyny Piotra Barona. Nieomylny był Mikkel Michelsen, który wystąpił w czterech wyścigach i pokonał wszystkich przeciwników. Po stronie toruńskiej mamy aż cztery dwucyfrówki, a wśród gospodarzy takim osiągnięciem może pochwalić się tylko Jason Doyle.

Krono-Plast Włókniarz Częstochowa - 35

9. Jason Doyle - 12 (2,3,2,t,2,3)

10. Wiktor Lampart - 2 (1,1,0,-,-)

11. Piotr Pawlicki - 0 (-,-,-,-)

12. Philip Hellström-Bängs - 1 (0,0,1,-,-)

13. Kacper Woryna - 9+1 (2,3,1,1,0,2*)

14. Szymon Ludwiczak - 6 (3,0,0,2,1)

15. Franciszek Karczewski - 3+2 (2*,0,u,1*,0)

16. Kacper Halkiewicz - 2 (0,2,0)

Pres Grupa Deweloperska Toruń - 55

1. Patryk Dudek - 11+3 (3,1*,3,2*,2*)

2. Robert Lambert - 10 (3,2,1,3,1)

3. Jan Kvěch - 5+1 (1,1,2*,1)

4. Mikkel Michelsen - 12 (3,3,3,3,-)

5. Emil Sajfutdinow - 12 (1,2,3,3,3)

6. Antoni Kawczyński - 4+2 (0,2*,2*,0)

7. Mikołaj Duchiński - 1 (1,w,-)

8. Krzysztof Lewandowski - 0 (0)

Sędzia: Michał Sasień