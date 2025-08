1 sierpnia w Toruniu zawyją syreny, upamiętniając 81. rocznicę Powstania Warszawskiego.

Dźwięk syren o godzinie 17:00 będzie trwał 60 sekund, symbolizując Godzinę „W” – początek zrywu warszawiaków.

Oprócz syren, w Toruniu odbędą się uroczystości w Parku 100-lecia Powrotu Torunia do Wolnej Polski oraz koncerty upamiętniające to wydarzenie.

Sprawdź pełny program obchodów i dowiedz się więcej o tragicznym, lecz heroicznym Powstaniu Warszawskim.

Czemu w Toruniu wyją syreny 1.08.2025?

Toruń podobnie jak wiele innych miast w całej Polsce szykuje się do obchodów 81. rocznicy Powstania Warszawskiego. Iście przejmujący pogłos mieszkańcy całej miejscowości usłyszą równo o godzinie 17 i potrwa on dokładnie 60 sekund. Dlaczego jednak akurat o tej porze? Okazuje się, że 81 lat temu właśnie o godzinie 17 rozpoczął się zryw warszawiaków, którzy chcieli walczyć o wolną i suwerenną Polskę. Społeczność Torunia nie musi więc obawiać się zagrożenia, bowiem wycie syren 1 sierpnia to jedynie symbol upamiętniający Powstanie Warszawskie oraz oczywiście osoby, które brały w nim udział.

Rocznica Powstania Warszawskiego w Toruniu

W związku z 81. rocznicą Powstania Warszawskiego w Toruniu główna uroczystość odbędzie w Parku 100-lecia Powrotu Torunia do Wolnej Polski pod obeliskiem Ku Czci Żołnierzy Armii Krajowej. Rozpoczęciem wydarzenia będzie sygnał syren o godzinie 17. Poniżej prezentujemy program uroczystości, który został udostępniony przez portal torun.pl:

odegranie hymnu państwowego i podniesienie flagi Rzeczypospolitej Polskiej,

przemówienia okolicznościowe,

złożenie przez asystę wojskową symbolicznej wiązanki kwiatów w imieniu mieszkańców Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Torunia,

wykonanie pieśni powstańczych przez Orkiestrę Wojskową w Toruniu,

występ Chóru Lutnia.

Dodatkowo w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki o godz. 18 odbędzie się recital "Fortepian Chopina" w wykonaniu singapurskiej pianistki Lily Phee. Natomiast o godzinie 19 na Placu 4 Czerwca 1989 roku przy fortepianie plenerowym, zabrzmi koncert "StreetPiano & Vintage". Wystąpią Joanna Czajkowska i Bartek Staszkiewicz, prezentując największe przeboje z pierwszej połowy XX wieku.

81. rocznica Powstania Warszawskiego

1 sierpnia 2025 roku przypada 81. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego – jednego z najtragiczniejszych i najbardziej heroicznych zrywów niepodległościowych w historii Polski. Dokładnie o godzinie 17:00 w całym kraju zawyją syreny.

Powstanie, które wybuchło 1 sierpnia 1944 roku, miało trwać kilka dni, lecz koniec końców trwało 63 dramatyczne doby walki z niemieckim okupantem. Zginęło w nim około 16 tysięcy powstańców i blisko 200 tysięcy cywilów. Miasto zostało niemal doszczętnie zburzone.