Kolorowy rydwan MZK wyjechał na ulice Torunia. "Żal by było nie wsiąść. Normalnie sztos!"

Wiosenno-letni tramwaj MZK w Toruniu już działa

Podczas inauguracyjnego kursu, Zastępca Prezydenta Miasta Torunia, Rafał Pietrucień, złożył wszystkim pasażerom, mieszkańcom i gościom życzenia wspaniałej wiosny. Prezes MZK, Zbigniew Wyszogrodzki, dodał, że lepszej daty na odegnanie zimy niż pierwszy dzień wiosny nie ma. Zachęcił wszystkich do czerpania radości i energii z kwiatowego tramwaju.

- Fajny jest ten tramwaj. Bardzo nam się podoba. Mamy na głowie bociana, bo jest pierwszy dzień wiosny - mówiły naszej reporterce dzieci, które przejechały się tramwajem. Młodzi torunianie radośnie podśpiewywali i dobrze się bawili.

- Kolorowo, słonecznie, przyjemny pierwszy dzień wiosny. Dostałam kwiatka pomysł uważam, za dobry - dodała kobieta, którą spotkaliśmy w pojeździe. - Ten tramwaj na pewno się wyróżnia, fajnie - wskazała kolejna z torunianek.

Kwiatowy tramwaj w Toruniu - radość dla mieszkańców

W pierwszy kurs, trasą linii nr 1, wyruszył jeden ze Swingów. Na pokładzie, oprócz pasażerów, znaleźli się:

Senator RP Tomasz Lenz,

Zastępca Prezydenta Miasta Torunia Rafał Pietrucień,

Radny Rady Miasta Torunia Piotr Drążek

oraz prezesi MZK w Toruniu.

Goście częstowali pasażerów krówkami, słodkościami, kwiatami, a także paczuszkami nasion rzeżuchy i owsa. Na inauguracyjną przejażdżkę wybrały się również dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 1, które umilały podróż śpiewem. Dalszy ciąg materiału znajduje się pod galerią ze zdjęciami.

Torunianie ocenili nowy tramwaj

Inna pasażerka, pani Zuzanna, przyznała, że widok tramwaju odgonił jej lęk przed wizytą u dentysty. Grupa nastolatków, która wybrała się na wagary, również była zachwycona "kwiatowym rydwanem". - Wiadomo, co jest 21 marca, takie małe uczniowskie święto, więc chcemy się poszwędać nad Wisłą. Mieliśmy iść na piechotę, a tu na przystanek podjeżdża taki wehikuł. Żal by było nie wsiąść. Normalnie sztos! - przyznali wagarowicze, którzy poprosili o anonimowość.

Młoda artystka doceniła walory estetyczne tramwaju i stwierdziła, że to "strzał w dziesiątkę". - Trochę maluję, zajmuję się też grafiką, więc mam takie zawodowe skrzywienie zawodowe - przyznała.

21 marca, do końca dnia, wiosenno-letni tramwaj kursował na trasie linii nr 1 jako zwykły tramwaj rozkładowy. Od 22 marca do 22 września będzie go można spotkać na różnych trasach, również jako tramwaj rozkładowy. Przejazdy są odpłatne, według obowiązującej taryfy przewozowej.