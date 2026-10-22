Pogoda dla Torunia na 23-25 października

Weekend w Toruniu podzieli się na dwie części. Pierwsze dwa dni, piątek i sobota, upłyną pod znakiem stabilnej i suchej aury, choć niebo nie zawsze będzie bezchmurne. Zmianę przyniesie dopiero niedziela, która zapowiada się deszczowo i znacznie chłodniej. To właśnie ten dzień może okazać się kluczowy dla weekendowych planów na świeżym powietrzu.

Słoneczny piątek i pochmurna sobota

Weekend rozpocznie się bardzo przyjemnie. W piątek, 23 października, w Toruniu prognozowane jest bezchmurne niebo. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia osiągnie około 14 stopni Celsjusza, a w nocy spadnie do około 5 stopni. Wiatr będzie słaby, jego prędkość wyniesie około 3 m/s. To idealne warunki na rozpoczęcie weekendu.

Sobota, 24 października, przyniesie zmianę w wyglądzie nieba – pojawi się duże zachmurzenie. Mimo to dzień pozostanie suchy, bez żadnych opadów deszczu. Będzie to jednocześnie najcieplejszy dzień weekendu, z temperaturą maksymalną sięgającą niemal 14 stopni. Noce również staną się cieplejsze, z temperaturą minimalną na poziomie około 8 stopni. Wiatr nieco przybierze na sile, osiągając prędkość do 4 m/s.

Niedziela z deszczem i ochłodzeniem

Niestety, niedziela, 25 października, przyniesie wyraźne pogorszenie aury. Niebo nad Toruniem pozostanie mocno zachmurzone, a dodatkowo pojawią się opady deszczu, których suma może wynieść ponad 9 mm. Będzie to również znacznie chłodniejszy dzień – termometry wskażą maksymalnie 9 stopni Celsjusza. Wiatr stanie się bardziej odczuwalny, a jego prędkość wzrośnie do około 5 m/s. Nocą temperatura ponownie spadnie do około 5 stopni.

Jak spędzić weekend w Toruniu?

Pogodny i słoneczny piątek to doskonała okazja do spędzenia czasu na zewnątrz. Sprzyjająca aura zachęca do długich spacerów po mieście czy rekreacji w parkach. Sobota, mimo większego zachmurzenia, wciąż będzie ciepła i bezdeszczowa, co pozwoli kontynuować aktywności na świeżym powietrzu, na przykład wzdłuż nadbrzeża. Z kolei deszczowa i chłodna niedziela to dobry moment, by postawić na plany pod dachem. Można wybrać się do kina, odwiedzić obiekty kulturalne albo po prostu spędzić czas w jednej z klimatycznych kawiarni.

Dane pogodowe: OpenWeather