Walą do Rydzyka drzwiami i oknami! Ojciec dyrektor uśmiecha się od ucha do ucha

Uczelnia ważnym projektem dla ojca Rydzyka

Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu to oczko w głowie ojca Tadeusza Rydzyka. Uczelnia nie otrzymuje z budżetu państwa złamanego grosza. Za studia trzeba płacić. Reporter "Super Expressu" nieoficjalnie dowiedział się, że liczba chętnych przewyższa liczbę miejsc. Taki stan rzeczy z pewnością powoduje, że zakonnik uśmiecha się od ucha do ucha.

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Te kierunki są najpopularniejsze u Rydzyka

Największą popularnością cieszy się medycyna. Za jeden semestr trzeba zapłacić aż 21 tysięcy złotych. Na innych uczelniach w Polsce za takie same studia płaci się zdecydowanie więcej. Drugim najbardziej obleganym kierunkiem jest prawo. Tutaj za semestr w zależności od roku trzeba zapłacić od 2 tysięcy 600 złotych do 3 tysięcy 200.

Dużą popularnością cieszą się też studia dziennikarskie. Studenci chwalą uczelnię m.in. za zaplecze sprzętowe, dzięki któremu mogą nabywać praktyczne umiejętności, przydatne w pracy w czołowych polskich telewizjach.

Przed ekipą uczelni bardzo ważne wydarzenia. W najbliższą sobotę (24 października 2026) odbędzie się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2026/27 w AKSiM. W programie m.in.:

Uroczyste czepkowanie studentów pielęgniarstwa

Wykład inauguracyjny profesora dr hab. Kazimierza Wolnego-Zmorzyńskiego z UŚ

Msza św. pod przewodnictwem JE ks. bp. Arkadiusza Okroja, ordynariusza diecezji toruńskiej

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