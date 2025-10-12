Mistrz Polski deklasuje w Toruniu. Mamy zdjęcia kibiców i zawodników

5 października Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń zainaugurowały sezon 2025/26 Orlen Basket Ligi. W Kujawsko-Pomorskiej Arenie Toruń wygrał King Szczecin. Podopieczni Srdjana Suboticia do samego końca walczyli o odwrócenie losów meczu, ale ta sztuka im się nie udała.

W niedzielne wczesne popołudnie oglądaliśmy konfrontację torunian z mistrzem Polski. Legia Warszawa była faworytem tej konfrontacji i udowodniła to na parkiecie.

Zobaczcie krótką relację, wyniki i zdjęcia kibiców z meczu Twarde Pierniki - Legia. Materiał na se.pl.

Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń - Legia Warszawa 67:82 (13:24, 9:19, 21:23, 24:16)

Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń: Langović (18 + 12 zb.), Smith 12, Thomasson 10, Kunc 9, Kulig 9 (9 zb.)

Legia Warszawa: Kolenda 18, Shungu 17, Hunter 14, Ponsar 10

2. kolejce Orlen Basket Lidze towarzyszyła akcja "Różowy tydzień" - międzynarodowa kampania poświęcona profilaktyce i świadomości na temat raka piersi. Na różowo ubrani byli m.in. sędziowie. Oba zespoły mogły liczyć na głośny doping swoich kibiców. Dla wielu godzina 12:30 to wciąż nietypowa pora, ale koszykówka w wydaniu ligowym do drugiego śniadania to całkiem dobry pomysł.

Niestety, tego dnia oglądaliśmy wyjątkowo jednostronne spotkanie. Torunianie postawili się Legii tylko na początku pierwszej kwarty. Kolejne minuty to już dominacja i pełna kontrola ze strony mistrzów Polski. Dobrze punktował tercet Shungu - Kolenda - Hunter. Po drugiej stronie mieliśmy jedynie kilka pozytywnych momentów, Statystycznie nieźle wygląda występ Aleksandara Langovicia (double-double), ale i on długo się rozkręcał.

Twarde Pierniki poważnie nie zagroziły Legii. Gospodarze zerwali się w końcówce czwartej kwarty, ale było już za późno. Stołeczny zespół pewnie zwyciężył w Kujawsko-Pomorskiej Arenie Toruń i z optymizmem może patrzeć na mecze w koszykarskiej Lidze Mistrzów. Podopieczni trenera Suboticia muszą przełknąć - kolejną już - gorzką pigułkę i poszukać punktów w Lublinie. Na 18 października zaplanowano spotkanie z kolejnym finalistą z zeszłego sezonu, Startem Lublin.

Galeria ze zdjęciami: Kibice i zawodnicy podczas meczu Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń - Legia Warszawa. Materiały Piotra Lampkowskiego z "Super Expressu"