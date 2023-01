i Autor: KMP w Toruniu Kryminalni osaczyli dilera narkotykowego. Torunianin trafił za kratki

Toruń: Policjanci z miejscowej komendy doprowadzili do sądu 37-latka, u którego kryminalni zabezpieczyli blisko 2 kilogramy amfetaminy. - Sąd aresztował go na najbliższe 3 miesiące. Za uczestnictwo w obrocie znaczną ilością narkotyków może mu grozić do 12 lat więzienia - informuje nas mł. asp. Dominika Bocian z KMP w Toruniu.