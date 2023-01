Nalot kryminalnych na działkę pod Toruniem. Zawartość worka pogrążyła 27-latka

Policjantka z Torunia podaje, że w poniedziałek (9 stycznia 2023 r.) policjanci z Komisariatu Policji Toruń Śródmieście, na podstawie wcześniejszych ustaleń kryminalnych, zatrzymali do kontroli drogowej w Kowalewie Pomorskim trzech mężczyzn (25, 27 i 30 l.), jadących oplem. W trakcie czynności funkcjonariusze znaleźli w samochodzie worki z suszem roślinnym oraz niebieskimi tabletkami.

- To dało kryminalnym podstawy do przeszukania terenu działki letniskowej, należącej do jednego z mężczyzn. Tam policjanci znaleźli kolejny worek z dużą ilością suszu roślinnego. Mężczyźni jeszcze tego samego dnia trafili do policyjnej celi. Po wstępnych badaniach suszu i tabletek okazało się, że to ponad 270 gramów marihuany oraz 12 tabletek MDMA - wyjaśnia mł. asp. Dominika Bocian z KMP w Toruniu.

Toruń i okolice. "Amatorowi" narkotyków grozi 10 lat więzienia

Na podstawie uzyskanych informacji policjanci ustalili, kto był właścicielem zakazanych substancji. 27-letni mieszkaniec jednej z miejscowości pod Chełmżą usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków. Prokurator zdecydował, by do zakończenia postępowania objąć go policyjnym dozorem, zastosować poręczenie majątkowe, podejrzany nie może też opuszczać kraju. - "Amatorowi" zakazanych substancji może grozić do 10 lat więzienia - podsumowuje policjantka.

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację. Zapraszamy również w razie jakichkolwiek problemów/pytań. Czekamy na naszym Facebooku oraz na mailu - miasta@se.pl.

Sonda Czy kary za posiadanie znacznej ilości narkotyków powinny być wyższe? tak nie nie mam zdania