KS Apator Toruń osłabiony w półfinałach PGE Ekstraligi. Zawodnik wypadł do końca sezonu

To koniec sezonu dla Wiktora i oczywiście, że jest to dla nas duża strata w kontekście półfinałów. Obecnie nie bierzemy już pod uwagę żadnego transferu z zewnątrz, bo na rynku brakuje wartościowych zawodników, a my mamy już sprawdzonego Andersa Rowe'a - powiedział trener Baron w rozmowie z Mateuszem Puką z portalu WP Sportowe Fakty.