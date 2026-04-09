W parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Lipnie i w wielu innych miejscach w Polsce trwa gorąca modlitwa. W środę wierni zgromadzili się na specjalnej mszy, prosząc o cud uzdrowienia dla ks. Krzysztofa Włodarczyka. Duchowny walczy o życie po tragicznym wypadku, do którego doszło pod Włocławkiem.

Tragiczny wypadek w Wielki Piątek

Do dramatycznego zdarzenia doszło w Wielki Piątek, 3 kwietnia, w godzinach wieczornych. Jak informuje policja, na drodze w miejscowości Łochocin doszło do zderzenia samochodu osobowego ze zwierzęciem.

- W godzinach wieczornych w miejscowości Łochocin. Kierujący Passatem 37 letni mężczyzna z powiatu lipnowskiego uderzył w przebiegającego przez drogę łosia. Mężczyzna z ciężkimi obrażeniami został zabrany do szpitala

- informowała Komenda Powiatowa Policji w Lipnie.

Z nieoficjalnych ustaleń portalu DDWłocławek wynika, że stan duchownego jest bardzo ciężki, a wręcz krytyczny. Ksiądz Krzysztof Włodarczyk miał już przejść dwie skomplikowane operacje i wciąż pozostaje pod ścisłą opieką lekarzy.

"Prosimy Was młodzi o modlitwę"

Informacja o wypadku wstrząsnęła wiernymi w całym regionie. Natychmiast pojawiły się apele o modlitwę. Duszpasterstwo Młodzieży Diecezji Włocławskiej opublikowało poruszający wpis.

- W Wielki Piątek doszło do poważnego wypadku samochodowego, w którym został poszkodowany Ksiądz Krzysztof Włodarczyk. Jego stan jest bardzo ciężki i obecnie przebywa w szpitalu. Prosimy Was młodzi o modlitwę, by Bóg miał Go w opiece i dodawał sił do walki

- napisano na profilu Duszpasterstwo Młodzieży Diecezji Włocławskiej.

Podobny apel wystosowała wspólnota Lednica2000, z którą ksiądz Krzysztof był blisko związany.

- Kochani, prosimy Was dziś o modlitwę za ks. Krzysztofa, który każdego roku przyjeżdża na Lednicę — zarówno z młodymi, jak i z seniorami. Dotarła do nas wiadomość o jego ciężkim wypadku i bardzo poruszyło to nasze lednickie serca. Dziś chcemy otoczyć go modlitwą całej naszej wspólnoty. Prosimy o siłę, pokój, potrzebne łaski i powrót do zdrowia. Jeśli możesz, zatrzymaj się na chwilę i odmów choć jedno „Zdrowaś Maryjo” w jego intencji. Lednica to wspólnota, która pamięta. Dziś jesteśmy sercem przy ks. Krzysztofie

- czytamy na profilu Lednica2000.

Poruszające słowa wiernych. "Wspaniały kapłan"

W mediach społecznościowych pojawiło się mnóstwo komentarzy od osób, które znają księdza Krzysztofa i doświadczyły jego dobra. Wpisy świadczą o tym, jak ważną postacią jest dla wielu ludzi.

"Najlepszy z najlepszych Kapłan. Boże Ty wszystko możesz!!! Prosimy Ciebie Boże wysłuchaj nas. Cały Turek jest z Tobą Księże Krzysztofie."

"Nie ustaję w modlitwie za powrót do zdrowia Wspaniały kapłan, był u nas w Turku."

Jedna z osób, która uczestniczyła we mszy w intencji duchownego, podzieliła się swoim wzruszeniem:

"Dzisiejsza msza była dla mnie czymś wyjątkowym. Doświadczyłam ogromu dobra i wielkich serc – zarówno w pięknym, poruszającym kazaniu, jak i w obecności tylu ludzi. Ta wspólnota, modlitwa i wzajemne wsparcie pokazały, jak wiele w nas jest życzliwości i nadziei. To wszystko było też świadectwem tego, jakim człowiekiem jest Ksiądz Krzysztof - ile dobra dał innym i jak bardzo jest dla ludzi ważny. Wyszłam z tej mszy z wiarą jeszcze silniejszą niż wcześniej."

Ksiądz Krzysztof Włodarczyk jest doskonale znany wiernym, zwłaszcza młodzieży, ze swojego nietuzinkowego podejścia do duszpasterstwa. Już kilka lat temu, w czasie pandemii, zasłynął kreatywnością, organizując m.in. spowiedź w samochodzie. Jego działalność została doceniona na profilu "Fajny Ksiądz".