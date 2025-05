i Autor: Marysia Zawada/REPORTER

Upominki

Księgarnia o. Rydzyka zaskakuje ofertą na komunię. Biblia i magnes na lodówkę w jednym miejscu

Sezon komunijny w pełni, a rodzice i zaproszeni goście intensywnie poszukują idealnych prezentów dla dzieci przystępujących do sakramentu. Jednym z miejsc, które oferuje pamiątki religijne i dewocjonalia, jest księgarnia fundacji "Lux Veritatis" prowadzona przez o. Tadeusza Rydzyka. Sprawdzamy, co można tam kupić i jak zmieniły się ceny w porównaniu do ubiegłego roku.