- Mam problem. Mieszkam w domu z mamą i żoną. Mama kocha Kaczyńskiego, a żona Tuska. Kaczyński mówił, że mamy kupować dwa razy po półtorej tony, a opozycja, że od razu. Żona powiedziała, że jak posłucham Kaczyńskiego, to się ze mną rozwiedzie, a mama mówi, że jak posłucham Tuska, to mnie wydziedziczy. Co ja mam robić? Czy będziecie mieli cały czas węgiel? - pytał reporter Super Expressu pracownika składu węgla pod koniec września ubiegłego roku, udając klienta. Po kilku miesiącach postanowiliśmy sprawdzić, czy i jak zmieniła się sytuacja.

Ceny węgla w Toruniu. Kto nie słuchał Kaczyńskiego ten trąba?!

Przypomnijmy, we wrześniu 2022 roku węgla brakowało. Jego cena poszybowała w górę. Było go mało, a wszystko przez wojnę na Ukrainie. Wielu Polaków nie wiedziało wtedy, co ma robić. Jarosław Kaczyński zapewniał, że rząd PiSu poradzi sobie z kryzysem paliwowym i węgla będzie w brud, ale za dwa miesiące. Apelował, aby nie kupować go od razu na całą zimę, tylko na dwa miesiące.

Politycy opozycji wyśmiewali go. Krzyczeli, że węgla nie będzie i będzie jeszcze droższy. Wtedy, surowiec w składzie kosztował blisko 4 tysiące złotych. Pod koniec stycznia 2023 roku, nasz dziennikarz był w tym samym składzie, co we wrześniu. Tona tego samego węgla kosztuje 2350 złotych. Niewykluczone, że za tydzień, wraz z nową dostawą będzie jeszcze tańszy.

