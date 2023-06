"Kto przyjmie te słodkie kocięta? Potrzebna pilna pomoc". Bohaterowie proszą o wsparcie

Co on sobie myślał?!

Co z płatnym parkowaniem w kluczowej dzielnicy Torunia? Mieszkańcy rozgrzani do czerwoności

Przedstawiciele Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu poszukują m.in. ludzi o wielkich sercach, którzy zapewnią domy tymczasowe dla małych kotków. Już na początku czerwca okazało się, że sytuacja jest trudna. - Sezon zaczął się na dobre. Jest dopiero 9 czerwca, a my już w tym miesiącu przyjęliśmy 37 kociąt, od takich osesków na butelkę po samodzielne maluchy. Wszystkie ulokowane są w domach tymczasowych, ale w tej chwili kolejnych DT brak - czytamy w apelu. Kociaki potrzebują całodobowej opieki, domy tymczasowe mogą im uratować życie.

- Jest to apel nie tylko do osób zainteresowanych chwilową opieką, ale też do tych, którzy chcieliby adoptować malucha. Wy także odezwijcie się do nas! Nawet jeśli teraz nie będziemy mogli wam nikogo zaprezentować do adopcji tak "od ręki" (np. z powodu kwarantanny poszczepiennej), zapiszemy sobie namiary i odezwiemy się w odpowiednim czasie - przekazują przedstawiciele schroniska w mediach społecznościowych.

Można też pomóc poprzez zakup karmy lub mleka dla kociaków. Szczegóły znajdziecie na profilu Schroniska na Facebooku. Najważniejszy post w tej sprawie zamieszczamy poniżej. Pod nim dalsza część materiału.

Czerwone kosze dla toruńskiego schroniska. Jak można pomóc?

Każdy, kto chce pomóc toruńskiemu schronisku i jednocześnie przewietrzyć szafę - nie musi czekać na specjalną okazję. W Toruniu znajdziecie około 14 czerwonych koszy, których zawartość jest zamieniana na pieniądze, które trafiają do bezdomniaków. - Przede wszystkim, nie jest to śmietnik. Są to kosze, które mają dać drugie życie rzeczom, których właściciele nie będą używać. Mogą to być ciuchy, firany, nawet buty. Chodzi o rzeczy w dobrym stanie, które nie będą dziurawe i tak dalej - wyjaśnia Sylwia Zakierska ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu. Zdjęcie takiego kosza znajdziecie w naszej galerii.

Toruńskie psy i koty raczej w naszych ubraniach chodzić nie będą, ale zysk ze sprzedaży fantów zasili ich konto. Do końca roku w mieście ma pojawić się setka takich koszy. Ich lokalizację znajdziecie na oficjalnym profilu placówki na Facebooku. Dodatkowo - inne fanty tj. dziecięce piaskownice, które w sezonie staną się psim basenem, dywany, które na zimę ogrzeją kojce można zostawiać w wiacie przy ul. Przybyszewskiego.

W najbliższą niedzielę (18 czerwca 2023 r.) przedstawiciele schroniska zapraszają na wydarzenie "Wyprowadź PSA! #15 Dzień Leniwych Spacerów". - Akcja skierowana jest do wszystkich chętnych na spacer z naszymi podopiecznymi, bez względu na to czy jesteście naszymi przeszkolonymi wolontariuszami/spacerowiczami, czy też nie - czytamy w mediach społecznościowych.

Do akcji może dołączyć każdy. Wystarczy mieć ukończone 18 lat. Przedstawiciele schroniska zapewniają, że dzieci również mogą przyjść i towarzyszyć, natomiast psa pod opiekę dostaje osoba pełnoletnia. - Zapraszamy zarówno osoby spacerujące na co dzień z naszymi czworonogami, czyli te, które odbyły szkolenie i mają podpisaną umowę wolontariacką, jak i te, które jeszcze nie były na szkoleniu. Jeszcze, bo mamy nadzieję, że wam się spodoba i będziecie chcieli do nas jak najszybciej dołączyć - przekazują przedstawiciele schroniska.

Psiaki będzie można wyprowadzać w godzinach 12:00 - 15:00. Więcej informacji znajdziecie w tym miejscu.

Sonda Czy pomagasz dzikim zwierzętom? Dokarmiam, ale tylko zimą Nie, ale pomagam bezdomnym Nie pomagam