Kult przekazał znakomite wieści. Chodzi o Toruń

W pierwszej wersji Trasy Pomarańczowej 2025 nie widzieliśmy Torunia na liście. To już nie jest aktualne. 27 sierpnia zespół Kult poinformował, że przyjedzie do grodu Kopernika.

Koncert odbędzie się 23 listopada w legendarnym klubie Od Nowa. Dyrektor Roman Tondel i jego ekipa mogą się pochwalić sukcesem!

Trasa Pomarańczowa rozpocznie się 26 września w Nowym Jorku, a zakończy 5 grudnia na hiszpańskiej Teneryfie. Więcej szczegółów podajemy na se.pl!

Kult zagra w Toruniu. Nowe wieści o Trasie Pomarańczowej 2025

- Gdzie jest Toruń? - takie pytania padały regularnie po opublikowaniu listy koncertów w ramach Trasy Pomarańczowej 2025. Warto dodać, że grodu Kopernika nie było już podczas trasy z koncertami akustycznymi. Fani Kultu z miasta, które Kazik Staszewski darzy ogromnym sentymentem musieli szukać imprez w Bydgoszczy lub nawet poza województwem kujawsko-pomorskim.

27 sierpnia dyskusje o braku koncertu Kultu w Toruniu zostały definitywnie zakończone. - Doszedł Toruń - napisali przedstawiciele zespołu na Facebooku. Krótki post i nowa grafika wywołały ogromne emocje.

Kult zagra w Toruniu. Znamy datę i ceny

Dyrektor klubu Od Nowa Roman Tondel poinformował nas, że koncert Kultu w legendarnym miejscu odbędzie się 23 listopada 2025 roku. W serwisie internetowym pojawiła się również cena biletu - 199 zł. Nie ma co ukrywać, że jest to spora podwyżka.

Trasa Pomarańczowa rozpoczyna się 26 września w amerykańskim Nowym Jorku. Później Kazik Staszewski i spółka pojawią się w Chicago, Londynie i Manchesterze. Dopiero 11 października rozpocznie się "polska" część. Kult zagra wówczas w Poznaniu. Na liście koncertów widzimy m.in.:

Oslo

Amsterdam

Brukselę

Teneryfę

Wszystko wskazuje na to, że mimo wysokiej ceny, Kult i Od Nowa mogą liczyć na znakomitą frekwencję.

