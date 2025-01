Toruń bohaterem piosenki Kazika. Staszewski zdradza kulisy. O tym szczególe wiedzą nieliczni

Wywieźli 19-latka do lasu i zgotowali mu piekło. "Sytuacja rodem z filmów gangsterskich"

Toruń bohaterem piosenki Kazika z Kwartetem ProForma

- Zawsze czuje sentyment do miasta, gdzie nocą niebo z ziemią się zrasta - tak Kazik Staszewski zaczyna tekst do piosenki "Toruń". Mieszkańcy grodu Kopernika z entuzjazmem przyjęli grudniową premierę utworu i teledysku. Legendarny wokalista zespołu Kult zdradził ciekawostki, dotyczące powstania "Torunia". Rolka z jego udziałem pojawiła się na profilu miasta w mediach społecznościowych. Muzykę napisała ekipa Kwartetu ProForma, choć Kazik udzielał się przy linii wokalnej.

Potem napisałem tekst. Postanowiłem przywołać w nim różne wspomnienia. Przede wszystkim z Torunia jest moja żona, z którą w różnych konfiguracjach, raz na górze, raz na dole, ale zawsze w wielkiej miłości. Dlatego Toruń darzę tak wielkim sentymentem i kocham to miasto. Do tego ostatnio powstała tam taka budowla na Jordankach. Taką samą mamy w naszym miasteczku na Teneryfie - podkreślił Kazik Staszewski.

Co ciekawe, oba budynki projektował ten sam architekt - 73-letni Fernando Menis z Santa Cruz De Tenerife. Zaryzykujemy tezę, że tego o Jordankach mogliście nie wiedzieć!

"Toruń" dostępny w serwisie YouTube

Kazik podkreślił, że nie będzie szczegółowo analizował utworu i zdradzał "co poeta miał na myśli" i jednocześnie zachęcił do wysłuchania "Torunia". Dzieło Staszewskiego i Kwartetu ProForma jest dostępne w serwisie YouTube. Od 20 grudnia teledysk uzyskał 142 709 wyświetleń. - Dawno nic mnie tak nie wzruszyło. Kazik żyj nam 200 lat, bo jesteś naszym dobrem narodowym - napisała jedna z użytkowniczek serwisu. Link do utworu zamieszczamy pod tekstem.

Mieszkańcy Torunia będą musieli poczekać na kolejny koncert Kazika w grodzie Kopernika. Zespół Kult nie umieścił tego miasta na trasie Akustik 2025. Jeżeli ktoś nie może się doczekać występu Staszewskiego z legendarną kapelą, to najbliżej będzie miał do Bydgoszczy.