Wielkie wyróżnienie dla Kazika. Tego jeszcze nie miał. "Raczej unika takich sytuacji"

Ja się bardzo cieszę, że to właśnie on w tym roku jest laureatem, a jeszcze bardziej chyba cieszę się z tego, że spotka się z publicznością. Bardzo rzadko jest taka możliwość, by się z nim spotkać. Kazik Staszewski jest powszechnie znany z tego, że raczej unika takich sytuacji, więc bardzo mi na tym zależało, żeby to właśnie publiczność miała możliwość porozmawiania z nim - podkreśliła dyrektorka w rozmowie z naszym dziennikarzem.