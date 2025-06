Kazik, Grażyna Szapołowska, Jan Englert i inni! Plejada gwiazd i prawdziwe święto w Toruniu

23. Międzynarodowy Festiwal Filmowy BellaTOFIFEST w Toruniu

Święto kina w Toruniu rusza 28 kwietnia i potrwa do 4 lipca. Motywem tegorocznego festiwalu jest „Leon zawodowiec”, czyli genialny film Luca Bessona. Wszyscy ci, którzy regularnie uczestniczyli w festiwalu zauważyli, że zmieniła się nazwa. Rzeczniczka 23. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego BellaTOFIFEST Anna Stawowska podkreśliła w rozmowie z naszym dziennikarzem, że klimat się nie zmieni.

- Mamy drobną zmianę w nazwie, ponieważ od tego roku podjęliśmy jeszcze szerszą współpracę z naszym sponsorem dotychczasowym, a od tego roku sponsorem strategicznym. Natomiast jesteśmy wciąż równie niepokorni, równie gotowi na przyjęcie naszych gości, na przyjęcie państwa i publiczności w naszych lokalizacjach - w tradycyjnym i uwielbianym przez publiczność kinie plenerowym, ale także w centrum festiwalowym w CKK Jordanki, w Centrum Kultury Dwór Artusa oraz oczywiście w Cinema City - zapewniła "Super Express" Stawowska.

Plejada gwiazd! Kazik, Szapołowska, Baka, Ostaszewska i Englert spotkają się z widzami

Na liście gości nie brakuje wybitnych nazwisk. Mowa tu o aktorach, aktorkach, reżyserach, reżyserkach i legendzie polskiego rocka. Uczestnicy 23. MFF BellaTOFIFEST nie będą się nudzić. W grodzie Kopernika pojawią się m.in.:

Kazik Staszewski,

Mirosław Baka,

Grażyna Szapołowska,

Jowita Budnik,

Piotr Trojan,

Gabriela Muskała,

Wojciech Mecwaldowski,

Jan Englert,

Katarzyna Herman,

Maja Ostaszewska,

Andrzej Chyra,

Andrzej Konopka,

Anna Maliszewska,

Tomasz Wasilewski,

Katarzyna Warnke,

Agnieszka Dulęba-Kasza

Kto zostanie nagrodzony?

Elżbieta Starostecka otrzyma statuetkę Złotego Anioła dla Damy Polskiego Kina

Kazik Staszewski i Mirosław Baka otrzymają Złote Anioły za niepokorność twórczą

Nagrodę Prezydenta Miasta Torunia - Flisaka otrzyma Katarzyna Warnke

Eliza Rycembel zostanie uhonorowana nagrodą Złotego Anioła Bella Woman dla Europejskiej Aktorki

Nagrodę Filmową Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego im. Poli Negri otrzymają Jan Englert i Agnieszka Dulęba-Kasza

Oto jury Konkursu Głównego ON AIR na 23. MFF BellaTOFIFEST!

We wtorek organizatorzy ogłosili również skład jury konkursu głównego 23. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego BellaTOFIFEST - Międzynarodowego Konkursu Pierwszych i Drugich Filmów Pełnometrażowych ON AIR. Oto i on:

Gabriela Muskała,

Jowita Budnik,

Anna Maliszewska,

Andrzej Konopka,

Piotr Trojan,

i Tomasz Wasilewski.

W paśmie konkursowym pojawi się aż 12 filmów, w tym "Utrata równowagi" Korka Bojnowskiego. - Zachwycił nas ten film. To niezależne kino, gdzie oprócz Tomasza Schuchardta i Tamary Arciuch widzimy aktorów debiutujących i amatorskich. Trzeba powiedzieć, że za nami doskonały rok pod względem jakości filmowej - powiedziała Kafka Jaworska, dyrektorka festiwalu.

Pełna lista filmu z konkursu głównego:

1001 Frames, reż. Mehrnoush Alia, USA, Iran, 2025, 85’ Christy, reż. Brendan Canty, Irlandia, 2025, 94’ Lesson Learned, reż. Bálint Szimler, Węgry, 2024, 119’ Manas, reż. Marianna Brennand, Brazylia, Portugalia, 2024, 101’ Nowy Rok, który nigdy nie nadszedł, reż. Bogdan Mureşanu, Rumunia, Serbia, 2024, 138’ Oxana, reż. Charlène Favier, Francja, Ukraina, Węgry, 2024, 104’ Paternal Leave, reż. Alissa Jung, Włochy, Niemcy, 2025, 113’ Perla, reż. Alexandra Makarová, Austria, Słowacja, 2025, 110’ To Kill a Mongolian Horse, reż. Xiaoxuan Jiang, Malezja, Hong Kong, Japonia, Korea Południowa, Arabia Saudyjska, Tajlandia, USA, 2024, 97’ Utrata równowagi, reż. Korek Bojanowski, Polska, 2024, 98’ Where the Wind Comes From, reż. Amel Guellaty, Tunezja, Francja, Katar, 2025, 99’ Wierzymy Ci, reż. Charlotte Devillers, Arnaud Dufeys, Belgia, 2025, 78’

- Tofifest to festiwal, który wrósł w historię miasta, w naszą społeczność. Dopóki dyrektorom festiwalu nie zabraknie sił i niepokorności - a nic na to nie wskazuje - to ten festiwal będzie trwał - zapewnił nas wiceprezydent Adam Szponka.