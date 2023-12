Pogrążyli się w żałobie

Łzy i niedowierzanie po śmierci 16-letniej Julki. "Miałaś tyle życia przed sobą..."

Do strasznego wypadku doszło w poniedziałek (11 grudnia 2023) w Jastrzębiu pod Lipnem (kujawsko-pomorskie). 16-letnia Julka szła prawą stroną szosy. Była z nią 12-letnia koleżanka. Starszą z dziewczyn potrącił 20-letni kierowca BMW. Lokalna społeczność nie może uwierzyć w to, co się wydarzyło. W kierunku rodziny płyną wyrazy współczucia.