Wstrząsający wypadek w Chełmży (woj. kujawsko-pomorskie) miał miejsce w niedzielę, 23 lipca późnym wieczorem. 25-letni Jakub jechał z ogromną prędkością przez ulicę Polną. Jego motocykl marki honda z ogromnym impetem uderzył w betonowy płot. - Motocyklista zginął na miejscu - potwierdził w rozmowie z "Super Expressem" st. sierżant Sebastian Pypczyński z biura prasowego KMP w Toruniu.

Nasz reporter rozmawiał z mieszkańcami Chełmży, którzy do tej pory nie wierzą w taki obrót spraw. - Ja od niedzieli cała chodzę. On był w wieku mojego syna. To był zaradny chłopak, taki obrotny, świetnie sobie w życiu radził. Kasy miał jak lodu - mówi "Super Expressowi" kobieta w średnim wieku.

Tragiczny wypadek w Chełmży. Ten szczegół sprawia, że włosy stają dęba

Kuba spędzał sporo czasu na siłowni, dbał o swoją sylwetkę. W lokalnej społeczności panuje przekonanie, że niczego mu nie brakowało. Tym większym wstrząsem są szczegóły zdarzenia z minionego weekendu. Gdy nasz dziennikarz usłyszał wersję jednej z kobiet, nie ukrywał szoku.

- On podjechał pod ten płot. Zostawił pod nim kask. Zawrócił na tym swoim motorze. Rozpędził się i jak znów jechał, to nie zakręcił tylko wjechał w betonowe ogrodzenie. Mam trójkę chłopaków w domu. cały czas o tym myślę co zrobił ten chłopak - powiedziała wstrząśnięcia kobieta.

Młodsza aspirant Dominika Bocian z biura prasowego KMP w Toruniu podkreśla, że policjanci dokładnie sprawdzają przyczyny i okoliczności tragicznego w skutkach wypadku. Do kolejnych ustaleń śledczych będziemy wracać w naszym serwisie. Rodzinie i bliskim Kuby składamy wyrazy współczucia.

