Marcin S. robił potworne rzeczy pacjentom toruńskiego szpitala?! Jest oświadczenie dyrekcji

Szczegóły sprawy Marcina S., oskarżonego przez toruńską prokuraturę przedstawiamy w tym materiale. Śledczy dowodzą, że mężczyzna znęcał się fizycznie i psychicznie nad nieporadnymi ze względu na stan fizyczny pacjentami. Przypinanie do łóżek pasami, zasłanie oczów maską chirurgiczną, robienie poniżających zdjęć - to tylko część "aktywności" podejrzanego. - O sprawstwie i winie oskarżonego rozstrzygnie Sąd Rejonowy w Toruniu. Grozi mu kara pozbawienia wolności w wymiarze od 6 miesięcy do lat 8 - poinformował nas prokurator Andrzej Kukawski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Toruniu.

Toruń. Specjalistyczny Szpital Miejski wydał oświadczenie. Chodzi o Marcina S.

Komunikat został opublikowany na głównej stronie leczniczy. Przekazujemy go w całości. - W związku z doniesieniami medialnymi o prowadzeniu przeciwko Marcinowi S. postępowania karnego oświadczamy, że Dyrektor Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika w Toruniu niezwłocznie po otrzymaniu sygnałów o możliwości popełnienia przez Marcina S. przestępstwa na szkodę nieustalonego kręgu Pacjentów Szpitala, zawiadomił o tym Prokuraturę Rejonową Toruń Centrum-Zachód w Toruniu - przekazuje dyrekcja.

- Niezwłocznie po powzięciu przez Dyrekcję Szpitala informacji o nieprawidłowych zachowaniach Marcina S. wobec Pacjentów, w tym o możliwości popełnienia przestępstwa przez Pana Marcina S., został on odsunięty od pracy w toruńskim Szpitalu Miejskim i w trybie natychmiastowym rozwiązana została umowa łącząca Pana Marcina S. ze Specjalistycznym Szpitalu Miejskim w Toruniu Należy wyraźnie zaznaczyć, że Specjalistyczny Szpital Miejski im. Mikołaja Kopernika w Toruniu stanowczo potępia działania niezgodne z prawem, a w szczególności działania mogące godzić w dobro Pacjentów. W naszej placówce nie ma miejsca na tego typu działania, dlatego monitorujemy jakość opieki, obsługi i świadczonych usług - czytamy w oświadczeniu.

Do sprawy będziemy wracać w naszym serwisie.

