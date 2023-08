Marcin wsiadł do pociągu do Torunia i przepadł. Koszmarny finał poszukiwań 33-latka

Łzy same płyną do oczu

Na stronie "Zaginieni przed laty" na Facebooku przeczytaliśmy, że mężczyzna wyszedł z domu w sobotę (29 lipca 2023 r.) ok. godziny 22:30 i wsiadł do pociągu, jadącego do Torunia. Dziennikarz lokalnego portalu "Oto Toruń" rozmawiał z siostrą mężczyzny, która przekazała, że 33-letni Marcin często odwiedzał restaurację Jan Olbracht i Stare Miasto. - Martwi mnie to, że jego telefon jest aktywny, a nie odbiera ani nie odpisuje - mówiła przejęta kobieta. W sprawę poszukiwań zaangażowali się internauci, zgłoszenie otrzymali również policjanci z Bydgoszczy.

Ciało 33-latka znalezione w Toruniu. Policjantka komentuje

Niestety, finał tej sprawy jest najgorszy z możliwych. - We wtorek pod mostem kolejowym w Toruniu policjanci odnaleźli ciało 33-letniego mężczyzny. Wyjaśniamy przyczyny i okoliczności jego śmierci. Na ten moment nic nie wskazuje na to, aby przyczyniły się do niej osoby trzecie - powiedziała nam mł. asp. Dominika Bocian z biura prasowego KMP w Toruniu.

Wygląda na to, że 33-latek odebrał sobie życie. Marcin cierpiał na arytmię serca. Rodzinie i bliskim mężczyzny składamy wyrazy współczucia.

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów:

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

