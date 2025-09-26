Polski producent soków wyprzedaje majątek. Wszyscy lubili produkty giganta

2025-09-26 3:45

Polska marka, która w latach 90. zrewolucjonizowała rynek soków jednodniowych i przez lata była jego niekwestionowanym liderem, dziś ostatecznie znika z rynku. Po ogłoszeniu upadłości syndyk kontynuuje wyprzedaż majątku - pod młotek trafiają grunty, udziały i znak towarowy.

Te soki pił kiedyś każdy. Dziś to już legenda

Nasi dziadkowie i rodzice z pewnością bardzo dobrze kojarzą soki marki Marwit, które swego czasu były legendarnym producentem soków jednodniowych w naszym kraju. Marwit został założony w 1993 roku przez Macieja Jóźwickiego, który zainwestował w przedsięwzięcie swoje pierwsze 2 tysiące złotych. Początkowo działalność prowadzono w Toruniu i była to niewielka firma z nowością na polskim rynku. 

Z biegiem lat firma przeniosła działalność do Złejwsi Wielkiej i zaczęła się rozwijać na skalę ogólnopolską. Marwit zbudował własną sieć dystrybucji chłodniczej, dzięki czemu mógł dostarczać swoje produkty do dużych sieci handlowych w całym kraju, zachowując świeżość soków.

W szczytowym okresie działalności Marwit był absolutnym liderem rynku soków jednodniowych, posiadając nawet 70% udziału w tym segmencie. Oprócz soków w ofercie pojawiły się także surówki i smoothie, a marka stała się rozpoznawalna dzięki charakterystycznym butelkom i zielonym etykietom.

Upadłość kultowego producenta soków. Marwit sprzedaje grunty

Marka Marwit upadłość ogłosiła już w 2021 roku i od tego czasu syndyk wciąż prowadzi proces wyprzedaży majątku spółki. Co ciekawe, na sprzedaż trafiły właśnie kolejne aktywa, a mianowicie grunty oraz znak towarowy związany z działalnością firmy (cena minimalna 69 tys. zł netto). Kolejnym krokiem jest licytacja gruntów w Pędzewie (powiat toruński, gmina Zławieś Wielka) o łącznej powierzchni 11,46 ha, z ceną minimalną 1,47 mln zł netto.

Warto wspomnieć, że ciosem dla firmy okazała się niestety pandemia COVID-19. Zakłócenia w łańcuchach dostaw, rosnące koszty i trudności logistyczne sprawiły, że firma w 2020 roku zawiesiła działalność, natomiast rok później Sąd Rejonowy w Toruniu ogłosił upadłość Marwit Sp. z o.o. i Marwit Foods Sp. z o.o.

To koniec pewnej epoki

Proces upadłościowy Marwitu oznacza definitywny koniec jednego z najbardziej rozpoznawalnych polskich producentów zdrowej żywności. Marka, która przez lata była synonimem świeżych soków, dziś jest jedynie wspomnieniem, a jej majątek trafia w ręce nowych właścicieli.

