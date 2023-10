Gigant z Hollywood przyjedzie do Torunia. To dwukrotny laureat Oscara

Był młody. Jego pasją była jazda na motorze. Uwielbiał je, a na swoim profilu w mediach społecznościowych pisał o sobie "motocyklista na przypale albo wcale". Jego motto brzmiało: "Odważni nie żyją wiecznie, lecz ostrożni nie żyją wcale". Teraz golubsko-dobrzyńscy policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności wypadku, w którym zginął Mateusz. Doszło do niego w minioną niedzielę (22 października 2023 r.) w miejscowości Wojnowo (woj. kujawsko-pomorskie). - W wyniku zdarzenia śmierć na miejscu poniósł 31-letni kierowca. Apelujemy o zwiększenie czujności i dbanie o wspólne bezpieczeństwo na drodze - czytamy w oficjalnym komunikacie policji.

Mateusz zginął w wypadku pod Golubiem-Dobrzyniem. Znamy ustalenia policji

- Do wypadku drogowego doszło w niedzielę (22.10.2023) około godziny 16.10 w miejscowości Wojnowo gm. Zbójno (droga wojewódzka). Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca forda mondeo, na łuku drogi, prawdopodobnie na skutek niedostosowania prędkości do warunków panujących na drodze, stracił panowanie nad autem następnie wjechał do rowu i uderzył w drzewo. W wyniku zdarzenia 31-letni kierowca poniósł śmierć na miejscu. Czynności na miejscu prowadzone były pod nadzorem Prokuratora Rejonowego w Golubiu-Dobrzyniu - przekazała st. asp. Justyna Skrobiszewska z KPP w Golubiu-Dobrzyniu.

Policjanci podkreślają swój apel o ostrożność na drogach. Warunki na przełomie października i listopada będą gorsze niż zazwyczaj. Lepiej zdjąć nogę z gazu i zachować odpowiedni poziom koncentracji. Rodzinie i bliskim Mateusza składamy wyrazy współczucia. Ku przestrodze - pod tekstem zamieszczamy galerię ze zdjęciami, związanymi ze sprawą wypadku.