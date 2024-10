Miażdżące liczby dla Sławomira Mentzena. Tego nikt się nie spodziewał

Sławomir Mentzen, czyli polityka i biznesy w Toruniu

Sławomir Mentzen to wschodząca gwiazda wielkiej polskiej polityki. Ten torunianin i doktor nauk ekonomicznych prowadzi wiele biznesów. Najbardziej znanym pozostaje jego kancelaria doradcza. Jeden z głównodowodzących Konfederacji jest również właścicielem spółki, która prowadzi pub na toruńskiej starówce. Znajduje się w nie w byle jakiej kamienicy. Ta należała do rodziców Mikołaja Kopernika. Niektórzy historycy są pewni, że najsłynniejszy polski astronom się w niej urodził. Pub Mentzena to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wysokość kapitału zakładowego to 10 tysięcy złotych. Po tym, jak nasi dziennikarze zjedli i opisali jak smakują frytki i burgery w pubie najbardziej obecnie znanego toruńskiego polityka, z ciekawości zajrzeli do ogólnodostępnych dokumentów spółki. Dalszy ciąg materiału pod galerią ze zdjęciami.

Biznes Mentzena się nie opłaca?

W aktach spółki czytamy, że "jej walne zwyczajne zgromadzenie wspólników w dniu 27-06-2024 roku postanawia o pokryciu straty Spółki za rok obrotowy 2023 w kwocie 379.339,47 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści trzy złote, 47/100) z zysków lat przyszłych. Zgromadzenie wspólników postanawia pokryć stratę poniesioną w wyniku korekty lat ubiegłych w kwocie 50.437 zł z zysków lat przyszłych."

Próbowaliśmy od piątku skontaktować się z liderem Konfederacji i dopytać o wyżej opisywaną sprawę Byliśmy nawet w siedzibie jego firmy. Przed nią stał luksusowy mercedes. Pani z głównego sekretariatu powiedziała nam, że szefa nie ma, a na naszą uwagę, że stoi jego samochód przed budynkiem usłyszeliśmy, że czasami szef zostawia tam swój pojazd. Jeżeli uda nam się porozmawiać z właścicielem, to wówczas uzupełnimy nasz materiał.