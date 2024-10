Ceniony toruński lekarz przyjmuje tylko prywatnie. Specjalista tłumaczy decyzję

- Kiedyś usiadłem i to policzyłem. Do jednego pacjenta, którego przyjmowałem w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia dopłacałem 15 zł - mówi nam jeden z uznanych endokrynologów w Toruniu. - Jak chce się dobrze leczyć ludzi, to oni muszą mieć wykonane podstawowe badania. Bez tego nie da się leczyć - tłumaczy medyk.

Jak lekarz specjalista kieruje na badania, to on płaci za nie. Koszt podstawowych badań przy problemach z tarczycą wynosi od 100 do nawet 200 złotych. Osoby, które mają problem z tarczycą powinny mieć je wykonane raz do roku.

- Albo się leczy dobrze albo na NFZ. Dlatego ja nie starałem się o kontrakt z NFZ. Przyjmuje tylko prywatnie - dodaje.

Wszyscy płacimy składkę Narodowemu Funduszowi Zdrowia. Mimo to większość Polaków do lekarzy specjalistów chodzi prywatnie. Politycy od lat wiedzą o tym problemie i zapewniają, że już lada dzień zostanie on przez nich rozwiązany. Tymczasem Polacy dodatkowo się ubezpieczają albo chodzą do lekarzy specjalistów prywatnie. Nie jest tajemnicą, że do uznanych lekarzy, którzy przyjmują prywatnie, są ogromne kolejki.

Obecnie w sejmie politycy znów dyskutują na temat służby zdrowia.

