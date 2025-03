Młody mężczyzna zginął na drodze pod Toruniem. "Niewyjaśnione dotąd przyczyny"

Śmiertelny wypadek w miejscowości Zębowo

To nie był spokojny weekend na drogach w Kujawsko-Pomorskiem. Do tragedii doszło po zmroku. Policjanci odebrali zgłoszenie w sobotę (15 marca 2025 r.), ok. godziny 22:30. Z ich wstępnych ustaleń wynika, że kierujący osobowym volkswagenem, 30-letni mężczyzna z niewyjaśnionych dotąd przyczyn zjechał z drogi gminnej i dachował na pobliskim polu. - Kierowca poniósł śmierć krótko po przetransportowaniu go przez służby medyczne do szpitala. W wypadku nie uczestniczyły inne osoby - poinformował nas st. sierż. Sebastian Pypczyński z biura prasowego KMP w Toruniu. Dalszy ciąg materiału znajduje się pod galerią ze zdjęciami z wypadku, do którego doszło w poniedziałek w gminie Obrowo.

Apel policji po wypadku w Kujawsko-Pomorskiem

Prowadzone w tej sprawie śledztwo ma wyjaśnić szczegółowe okoliczności i przyczynę tego tragicznego w skutkach zdarzenia. Śledztwo toczy się pod nadzorem prokuratora. Rodzinie i bliskim 30-latka składamy wyrazy współczucia.

Funkcjonariusze apelują do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności na drodze i dostosowanie prędkości do warunków na niej panujących. Szczególnie wczesną wiosną, kiedy pogoda potrafi zaskakiwać, należy pamiętać o możliwości pojawienia się przymrozków i opadów, które mogą wydłużyć drogę hamowania oraz negatywnie wpłynąć na przyczepność kół - przekazuje st. sierż. Pypczyński z KMP w Toruniu.

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację. Zapraszamy również w razie jakichkolwiek problemów/pytań. Czekamy na naszym profilu na Facebooku oraz na mailu - [email protected].