Mniej autobusów na ulicach Torunia. MZK podał datę

Koniec roku szkolnego 2024/25 w Polsce

Rok szkolny 2024/2025 zakończy się w piątek 27 czerwca 2025 roku. To ważna data dla uczniów i rodziców w całej Polsce. Większość już ma zaplanowane wakacje. Jest jednak wielu młodych torunian, którzy będą odpoczywać na terenie miasta. To m.in. do nich skierowany jest komunikat Miejskiego Zakładu Komunikacji. Od poniedziałku (30 czerwca) obowiązywać będą feryjne rozkłady jazdy.

MZK w Toruniu informuje o zmianach

Rzeczniczka MZK w Toruniu Sylwia Derengowska przekazała naszej redakcji krótki komunikat, który zawiera dwie ważne informacje:

Na czas wakacji nie będą wykonywane kursy dedykowane młodzieży szkolnej. Nie będzie kursować linia autobusowa nr 39.

W rozkładzie jazdy linii nr 115 zostaną wprowadzone korekty odjazdów w godzinach szczytu przewozowego.

Zaktualizowane rozkłady jazdy znajdują się na stronie Miejskiego Zakładu Komunikacji, a dokładniej w tym miejscu!

Więcej tramwajów! Tak można dojechać na mecz PRES Toruń

W najbliższą niedzielę (29 czerwca 2025) uruchomione zostaną dodatkowe kursy tramwajów dowożące na zawody żużlowe do Motoareny. To właśnie tego dnia PRES Grupa Deweloperska Toruń podejmie Stelmet Falubaz Zielona Góra.

Dodatkowe kursy tramwajów wyglądają tak:

tramwaju linii nr 2 z pętli "Elana" o godz. 16:05

tramwaju linii nr 3 z pętli "Heweliusza" o godz. 15:45

tramwajów linii nr 5 z pętli "Olimpijska" o godz. 15:50 i 16:00.

- Po zawodach ok. godz. 18:45 zostaną uruchomione dodatkowe kursy tramwajów linii nr 2, 3 i 5 - dodała Sylwia Derengowska.

Autobusem nad jezioro

Sezonowa linia nr 141 do Kamionek kursuje od 31 maja. Obecnie codziennie wykonywane są trzy kursy (odjazdy z pl. św. Katarzyny o godz. 9:00, 13:00 i 17:20, a powroty z Kamionek o godz. 9:45, 13:45 i 18:10).

- Od soboty 28 czerwca do 17 sierpnia przybędą po dodatkowe dwa kursy dziennie - odjazdy z pl. św. Katarzyny o godz. 11:00 i 15:20, powroty z Kamionek o godz. 11:45 i 16:10 - informuje nas rzeczniczka MZK.

Autobusy linii nr 141 zatrzymują się na przystankach: Toruń, Pl. św. Katarzyny - Al. Solidarności - Dworzec Autobusowy - Sąd Rejonowy - Kościuszki - Sczanieckiego - Kozacka - Wielki Rów - Polna - Papowo Osieki n/ż- Łysomice n/ż - Gostkowo n/ż - Turzno n/ż - Kamionki Małe n/ż - Kamionki Jezioro. Na linii nr 141 obowiązują bilety czasowe lub bilety okresowe ważne w strefie I i II.