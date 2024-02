Za czasów Andrzeja Leppera to było nie do pomyślenia! Rolnicy pojechali po bandzie. W sieci zawrzało

List do redakcji

Budowlaniec z Torunia zatrzymany w... miejskiej toalecie. Co za wstyd!

Tajemnicza śmierć 34-letniej kobiety w zaawansowanej ciąży

O tajemniczej śmierci 34-letniej Marty informowaliśmy wczoraj. Kobieta w siódmym miesiącu ciąży trafiła pod opiekę lekarzy z włocławskiego szpitala. Niestety zmarła. Pomimo przeprowadzenia cesarskiego cięcia nie udało się również uratować jej małej córeczki.

Pogrzeb 34-latki i jej córeczki odbył się 21 lutego. Obie zostały pochowane we wspólnym grobie, na którym pojawiło się całe morze kwiatów. Widok jest poruszający, do tego stopnia, że łzy cisną się do oczu.

Tajemnicza śmierć Marty wstrząsnęła całą Polską. W sieci pojawiają się liczne, pełne emocji komentarze, zwłaszcza, że sprawa dotyczy tak delikatnej kwestii jak śmierć kobiety w ciąży.

Prokuratura prowadzi śledztwo

Jak poinformowała na łamach serwisu wloclawek.naszemiasto.pl dyrektorka szpitala Karolina Welka, trwa postępowanie wyjaśniające. Śledztwo prowadzi również prokuratura.

- Czekamy na wyniki sekcji zwłok - powiedział dziennikarzowi "Super Expressu" prokurator Arkadiusz Arkuszewski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej we Włocławku.

W sprawie tajemniczej śmierci młodej kobiety w 7. miesiącu ciąży prokuratura wszczęła śledztwo pod kątem błędu medycznego. Prokuratura z Włocławka chce przekazać akta sprawy prokuratorom Prokuratury Regionalnej w Gdańsku. Tam funkcjonuje specjalny dział stworzony właśnie po to, aby dobrze wyjaśniać sprawy ewentualnych błędów popełnionych przez lekarzy.

QUIZ wiedzy o zdrowiu: Czy potrafisz samodzielnie zdiagnozować chorobę? Pytanie 1 z 8 Chronicznie bolą cię mięśnie. To oznacza, że cierpisz na: Artretyzm Katar Czerniaka Dalej