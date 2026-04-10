Motor - Apator: Gdzie oglądać hit 1. kolejki PGE Ekstraligi? Składy, zapowiedź, transmisja

Żużel. Motor - Apator, czyli hit 1. kolejki PGE Ekstraligi

Starcie wicemistrza Polski z obrońcą tytułu musi elektryzować żużlowy świat. PRES Grupa Deweloperska Toruń przyjeżdża do Lublina. We wrześniu "Anioły" świętowały przy Alejach Zygmuntowskich zdobycie upragnionego tytułu. Choć mecz został przegrany w stosunku 38:52, to przewaga z pierwszego finału wystarczyła. W najbliższą niedzielę stawka nie będzie tak wysoka, ale to nie oznacza, że nie czeka nas spektakl godny najlepszej ligi świata. Spotkanie zaplanowano na niedzielny wieczór. To pora przeznaczona dla meczu kolejki. - Ten teren nie jest dla nas łaskawy, mamy spore problemy, żeby się w Lublinie spasować. Mam nadzieję, że w tym roku będzie inaczej - powiedział trener Piotr Baron w rozmowie z "Super Expressem".

Dalszy ciąg materiału ze składami i informacjami o transmisji znajdziecie pod galerią ze zdjęciami z zeszłorocznego finału!

64

Awizowane składy na mecz Orlen Oil Motor Lublin - PRES Grupa Deweloperska Toruń

Po sezonie 2025 w drużynie z Lublina zaszły konkretne zmiany. Odeszli Dominik Kubera (obecnie Stelmet Falubaz Zielona Góra), Jack Holder (Gezet Stal Gorzów) i Wiktor Przyjemski (Abramczyk Polonia Bydgoszcz). Zwłaszcza strata tego ostatniego może być odczuwalna. Wychowanek "Gryfów" był najlepszym juniorem w Polsce, z potencjałem nawet na dwucyfrowe zdobycze. Trudną próbę wejścia w buty Przyjemskiego podejmie Bartosz Jaworski. Seniorski skład "Koziołków" uzupełnili Martin Vaculik i triumfator Złotego Kasku - Kacper Woryna. W zespole z Torunia widzimy sprawdzone ustawienie. Jana Kvecha zastąpił Niemiec Norick Bloedorn, który wypełni pozycję u24.

Orlen Oil Motor Lublin:

9. Martin Vaculik

10. Fredrik Lindgren

11. Kacper Woryna

12. Mateusz Cierniak

13. Bartosz Zmarzlik

14. Bartosz Bańbor

15. Bartosz Jaworski

PRES Grupa Deweloperska Toruń:

1. Patryk Dudek

2. Robert Lambert

3. Norick Bloedorn

4. Mikkel Michelsen

5. Emil Sajfutdinow

6. Antoni Kawczyński

7. Mikołaj Duchiński

Sędzia: Krzysztof Meyze

Komisarz toru: Paweł Stangret

Gdzie oglądać żużel w niedzielę? Transmisja meczu Motor - Apator, stream online

Początek spotkania Orlen Oil Motor Lublin - PRES Grupa Deweloperska Toruń zaplanowano na godzinę 19:30. Transmisję proponuje Canal+ Sport, a stream online znajdziemy w Canal+ Online. Studio wystartuje o 19:00, a gościem Michała Mitruta będzie Patrick Hansen. Mecz skomentują Tomasz Dryła i Patryk Malitowski. Reporterami będą Julia Pożarlik i Krzysztof Jankowski. Relację przeczytacie rzecz jasna w serwisie "Super Expressu". Wszystko wskazuje na to, że starcie Motoru z Apatorem obejrzy z trybun komplet widzów.

Rozpiskę na całą 1. kolejkę PGE Ekstraligi znajdziecie poniżej! Piątkowy mecz Sparty z Falubazem będzie można obejrzeć za darmo w serwisie YouTube!