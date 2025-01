gigantyczny absurd!

Muzeum o. Tadeusza Rydzyka za 220 mln zł jest otwarte ale... wciąż nieczynne!

Tego budynku ojciec Tadeusz Rydzyk nie wybudował za swoje pieniądze. 220 mln zł otrzymał od rządu PiS-u. 19 października 2023 roku pół rządu przyjechało do Torunia, aby wspólnie z Rydzykiem świętować otwarcie muzeum imienia Jana Pawła II. To nie żart – choć muzeum zostało otwarte, jest nadal nieczynne. Obecnie można wejść jedynie do holu, gdzie znajduje się wielki portret papieża Jana Pawła II. W holu można także kupić bilet na spektakl, który ma się odbyć 15 marca. Będzie to sztuka pełna absurdalnego humoru, zatytułowana Ambasador autorstwa Sławomira Mrożka. Nic dziwnego, że sprawą muzeum zajmuje się prokuratura.