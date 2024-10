Robi wrażenie!

Dzieło ojca Rydzyka kosztowało 220 milionów złotych. Byliśmy w środku. Jeden szczegół zwala z nóg

Nasi dziennikarze weszli w środę (23 października 2024) do najdroższego muzeum w Polsce. Wybudowanie go kosztowało ponad 220 milionów złotych. To oczko w głowie ojca Tadeusza Rydzyka. Obecnie można tam oglądać zdjęcia z pontyfikatu Jana Pawła II. Największe wrażenie na nas zrobił wielki, prawdopodobnie największy na świecie portret Jana Pawła II. Zobaczcie zdjęcia!