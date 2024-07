Ojciec Rydzyk ma kłopoty. Geotermia działa świetnie, ale Lux Veritatis ma straty

Całkiem niedawno informowaliśmy naszych czytelników, że Geotermia Toruń przynosi ojcu Rydzykowi miliony. Nasi dziennikarze zajrzeli również do sprawozdania Fundacji Lux Veritatis, która mogła w zeszłym roku liczyć na darowizny na poziomie "zaledwie" niespełna 32 milionów złotych. To spadek o ponad 6,5 miliona. Co za tym idzie? Strata sprzedażowa wyniosła niespełna 3 miliony, a strata netto do ponad 3,6 miliona. To pierwszy taki przypadek od 2016 (!) roku. Zwolennicy zakonnika na pewno powiążą to ze zmianami politycznymi w naszym kraju. Pozostaje pytanie - co dalej? Jak się okazuje, ojciec Tadeusz Rydzyk już wcześniej próbował pobudzić do działania zwolenników i na pewno zrobi to znowu.

Ojciec Rydzyk: Katolicy to olbrzym, często śpiący olbrzym

Zakonnik dobrze zdaje sobie sprawę, że czasy eldorado już za nim. Teraz potrzebuje ogromnego wsparcia ze strony słuchaczy TV Trwam i Radia Maryja. Ojciec dyrektor niejednokrotnie precyzował swoje oczekiwania. Tadeusz Rydzyk kierował je m.in. za pośrednictwem toruńskiej rozgłośni. Ta wypowiedź wywołała falę komentarzy, nie tylko wśród zwolenników.

- Każdego miesiąca myślicie państwo o budżecie dla własnej rodziny, pomyślcie też o Radiu Maryja i TV Trwam. Dla orientacji, ile to kosztuje. Potrzebujemy prawie 5 mln zł miesięcznie. Nie przerażajcie się, to dużo, ale czy dużo dla milionów? Katolicy to olbrzym, często śpiący olbrzym - podkreślił ojciec Rydzyk.

Redemptorysta zaznaczył, że każdy powinien poczuwać się do odpowiedzialności i ewangelizacji świata. Przy okazji świąt, dyrektor Radia Maryja proponuje prezenty ze sklepu Fundacji Lux Veritatis. Można też wybrać się do kawiarni, która znajduje się na wylotówce z Torunia na Bydgoszcz. Byli tam m.in. nasi dziennikarze, którzy ocenili ofertę. Co ciekawe- znajdziemy tam nie tylko pyszne obiady, ale również płyty muzyczne i pamiątki.

Źródło: Informacje własne "Super Expressu", Radio Maryja