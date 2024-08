Żużel: Są składy na mecz Stal - Apator! Co z Emilem Sajfutdinowem? Trener zamieszał

Od najbliższej niedzieli 1 września 2024 r., jak informuje Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu, zostaną zmienione rozkłady jazdy wszystkich linii tramwajowych. Zmiany polegają na wydłużeniu we wszystkie dni tygodnia 30-minutowej częstotliwości kursowania do ok. godz. 20. Poprawić się ma koordynacja kursów różnych linii na odcinkach wspólnych.

Niedziela będzie ostatnim dniem kursowania linii sezonowej nr 141 do Kamionek Jezioro oraz dodatkowych kursów linii nr 21 i 30 uruchomionych na czas zamknięcia Bulwaru Filadelfijskiego.

Uczniowie wracają do szkół, a na ulice Torunia wraca zwyczajowy system komunikacji. Są też nowości

W poniedziałek 2 września początek nowego roku szkolnego, a to oznacza, że w Toruniu, jak w wielu innych miastach, czas pożegnać wakacyjne rozkłady jazdy i powrócić do starych nawyków. Na przykład wznowione zostanie kursowanie linii autobusowej nr 39.

Nowością jest uruchomienie linii autobusowej nr 22 na trasie: Kolankowskiego – Ligi Polskiej, Konstytucji 3 Maja, Wyszyńskiego, Szosa Lubicka, Żółkiewskiego, Chrobrego (powrót ul. Sobieskiego), Przy Kaszowniku, Odrodzenia, Aleja Solidarności, Wały gen. Sikorskiego, Plac Rapackiego, Most im. J. Piłsudskiego, Plac Armii Krajowej, Kujawska – Dworzec Główny. Linia zostanie uruchomiona na 4-miesięczny okres próby i kursować będzie w godzinach szczytu w dni nauki szkolnej.

Jedną z wielu zmian jest i ta, że przy ul. Wyszyńskiego (przy wjeździe na teren kościoła) zostanie uruchomiony dodatkowy przystanek „Wyszyńskiego” w kierunku Rubinkowa P&R dla linii nr: 22, 121, 122, 123 i 124.

Oprócz przydatnych informacji o zmianach w rozkładach jazdy już od września, Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu przynosi też dobre wieści dotyczące odleglejszej przyszłości.

Był konkurs. Są pieniądze. Będą elektryczne autobusy. Z doładowaniem

Zapadła decyzja o przyznaniu dofinansowania z KPO na zakup 25 nowoczesnych elektrycznych autobusów wraz z infrastrukturą do ładowania. Wniosek w tej sprawie złożono w ubiegłym roku do organizującego konkurs Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wysokość przyznanego dofinansowania to 68,5 mln zł. Całkowity koszt przedsięwzięcia oszacowano na 88,5 mln zł.

Plan przewiduje zakup:

25 autobusów elektrycznych,

13 podwójnych ładowarek,

3 ładowarek pantografowych.

Pojazdy wraz infrastrukturą zostaną dostarczone do końca czerwca 2026 r.

Przetarg na dostawę autobusów wygrała firma Solaris. Koszt jednego pojazdu to ponad 2,5 mln zł netto. Przetarg na dostarczenie ładowarek planowany jest jeszcze w tym roku.

