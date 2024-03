Bulwar Filadelfijski otwiera się dla turystów. Wiemy, kiedy ruszy kontrowersyjny pawilon i co tam znajdziemy

Słynny na niemal cały Toruń pawilon ma być zagospodarowany na kawiarnię i małą gastronomię. Miasto chce także udostępnić turystom miejsce do odpoczynku, którego w ostatnich sezonach z pewnością brakowało. - To wszystko zostało tak zaplanowane, aby pełna grupa autokarowa, ok. 50 osób - bo takie grupy bardzo często do Torunia przyjeżdżają - mogła skorzystać z całości infrastruktury, czyli przepłynąć po Wiśle do Zamku Dybowskiego, dowiedzieć się czegoś o dziedzictwie miasta - powiedziała nam Ewa Banaszczuk-Kisiel, dyrektorka Wydziału Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Torunia.

Toruń. Co dalej z Bulwarem Filadelfijskim i pawilonami?

W pawilonie będzie się można napić kawy i herbaty, dostępna będzie również przechowalnia bagażów, wypożyczalnia leżaków. - Zostało to przygotowane w taki sposób, aby turystom pomóc w zagospodarowaniu czasu - dodała dyrektorka Wydziału Promocji i Turystyki UMT.

Dodatkowo, jeśli pozwoli na to stan Wisły, od połowy kwietnia mają także ruszyć flisackie rejsy po rzece. O ofertę warsztatową zadba Fundacja Wolna Wisła. Zgodnie z harmonogramem, do 29 kwietnia zakończona zostanie część drogowa Bulwaru, a do końca maja - część związana z zagospodarowaniem zieleni.​ Czy tak się stanie? Do sprawy będziemy wracać w naszym serwisie.