Na osiedlu Jar powstanie nowy żłobek. Do Torunia trafi 15 milionów zł

wracamy do tematu!

Zrób dyplom z rowerowania. To pierwsze takie studia w Polsce

Nowy żłobek na osiedlu JAR w Toruniu

Na osiedlu JAR w Toruniu powstanie nowy żłobek z miejscami dla 150 dzieci. - Minister Rodziny podjęła decyzję o tym, że Toruń otrzyma 10,5 mln zł na budowę nowego żłobka i dodatkowo 4,5 mln zł na utrzymanie tego żłobka w kolejnych latach, czyli do Torunia trafi 15 mln zł - powiedział nam Grzegorz Karpiński, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Karpiński dodał, że te wydatki są inwestycją. Pieniądze trafią do grodu Kopernika dzięki programowi „Aktywny Maluch".

Ten żłobek, jako piąty publiczny w mieście, zostanie zlokalizowany na Jarze. Będzie gotowy na przyjęcie 150 maluchów, co jest zgodne z realnymi potrzebami mieszkańców Torunia. Biorąc pod uwagę, że na osiedlu na pobyt stały jest zameldowanych obecnie 18 tysięcy osób i liczba ta wzrasta, wiemy, że w tej lokalizacji jesteśmy w stanie zapewnić zapełnienie w stu procentach - podkreślił prezydent Paweł Gulewski.

Nowy żłobek w Toruniu. Znamy szczegóły

Nowy żłobek dla 150 dzieci będzie się mieścił przy ulicy Heweliusza na osiedlu JAR. Obok żłobka powstanie Centrum Aktywności Międzypokoleniowej. Pomiędzy budynkami powstanie łącznik. Prezydent Gulewski podkreślał, że jest to bardzo ważna inwestycja, na którą miasto ma zapewnione prawie sto procent finansowania. Prace rozpoczną się w marcu 2025 roku, tak by do czerwca 2026 roku powstał nowy żłobek.

Powierzchnia użytkowa żłobka to około 1300 metrów kwadratowych. Znajdzie się tu sześć sal dziennych, sześć sypialni dla dzieci, pełna wyposażona kuchnia, w której będziemy na miejscu przygotowywać zdrowe posiłki dla dzieci. Nie zabraknie miejsc dla pracowników oraz powstaną gabinety dla logopedy i psychologa. Każda z sal wyposażona będzie w odrębną szatnię, do której rodzic przyprowadzi dziecko.

- Będzie to budynek parterowy, podobnie jak budynek Centrum Aktywności Międzypokoleniowej. Budynki będą ze sobą połączone tzw. łącznikiem, dzięki któremu będziemy mieli możliwość wymiany międzypokoleniowej już od najmłodszych lat. Małe trzylatki będziemy integrować z osobami w wieku senioralnym, ale nie tylko. Chcemy, aby to Centrum Aktywności Międzypokoleniowej było miejscem spotkań ogólnie mieszkańców - przekazała zastępczyni prezydenta Torunia Dagmara Zielińska.

Wokół budynków będzie teren zielony z placem zabaw i siłownią zewnętrzną. Łączna powierzchnia inwestycji to blisko 7 100 m kw., z czego blisko 1500 m kw. jest dedykowane dla żłobka, a blisko 650 m kw. dla Centrum Aktywności Międzypokoleniowej.