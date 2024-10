Najnowsza pogoda na Wszystkich Świętych. "Lekkie ochłodzenie". Przygotujmy ciepłe kurtki

Taka będzie pogoda 1 listopada. Prognoza IMGW na Wszystkich Świętych

Niedawno w "Super Expressie" przyglądaliśmy się prognozie długoterminowej na 44 tydzień roku, czyli okres od 28 października do 3 listopada. Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej zwracali uwagę na duże opady deszczu w województwach:

lubelskim,

małopolskim,

opolskim,

dolnośląskim,

Również inne prognozy zwiastowały deszczowy początek listopada. Prognozy długoterminowe na Wszystkich Świętych zakładały temperaturę maksymalną na poziomie od 5 do 11 stopni Celsjusza. Jak to się ma do najnowszych prognoz IMGW na Wszystkich Świętych? Zapytaliśmy o to Radosława Droździoła z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Z najnowszych aktualizacji wynika, że 1 listopada możemy spodziewać się lekkiego ochłodzenia, w porównaniu do aktualnej temperatury. Spadek temperatury może nadejść jeszcze pod koniec października.

mówi nasz rozmówca.

We Wszystkich Świętych opady deszczu, jeśli wystąpią, raczej nie będą intensywne. Ekspert IMGW zwraca jednak uwagę, aby na bieżąco śledzić doniesienia pogodowe, jeśli bardzo zależy nam na wiedzy na temat pogody 1 listopada. - Musimy pamiętać, że średnioterminowe prognozy numeryczne na ponad tydzień do przodu mają stosunkowo niską sprawdzalność, na poziomie 50 proc. - wyjaśnia dr Radosław Droździoł.

W prognozach IMGW 1 listopada jawi się nam jako dzień chłodny. Czy to zapowiedź zimnego miesiąca, w którym nie będziemy już cieszyć się złotą jesienią? Dr Droździoł zdradza nam, że "listopad na terenie całego kraju może być miesiącem cieplejszym i bardziej deszczowym niż przeciętnie. Średnia temperatura i suma opadów może być wyższa od wieloletniej normy". Więcej szczegółów dotyczących pogody w listopadzie znajdziecie w artykule Pogoda na listopad 2024: Ekspert nie ma wątpliwości. Temperatury i opady zaskoczą Polaków

