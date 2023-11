Nalot kryminalnych na dom pod Toruniem. 22-latkowi grozi 12 lat więzienia

Makabryczny wypadek na DK 15. Olbrzymia ciężarówka najechała na samochód. Policja apeluje do świadków

Policjant z biura prasowego toruńskiej komendy poinformował "Super Express" o udanej akcji z poniedziałku (27 listopada 2023). Tego dnia kryminalni odwiedzili 22-latka z gminy Lubicz. Dzięki skrupulatnemu przeszukaniu znaleźli środki, które poddane wstępnym testom wykazały właściwości typowe dla marihuany, amfetaminy i haszyszu. - Było tam niemal 200 gramów poporcjowanego w woreczki z zapięciem strunowym suszu roślinnego, ponad 100 gramów białego proszku i 35 gramów brązowej substancji. Zatrzymany 22-latek trafił do policyjnego aresztu, a zabezpieczone narkotyki śledczy przekazali do laboratorium kryminalistycznego do dalszych badań - przekazuje st. sierż. Pypczyński.

Dzień później w prokuraturze, na podstawie zgromadzonego przez śledczych materiału dowodowego delikwent usłyszał zarzut wprowadzenia do obrotu znacznej ilości środków odurzających i substancji psychotropowych. - Sąd zdecydował objąć 22-latka policyjnym dozorem. Za popełnienie tego przestępstwa grozi mu kara do 12 lat pozbawienia wolności - podsumowuje funkcjonariusz z Torunia. Poniżej znajdziecie kilka zdjęć z policyjnej akcji pod Toruniem.

