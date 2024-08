Nawet 35 stopni! Nieznośny skwar zaatakuje Polaków. Bezlitosne prognozy

W sobotę najwięcej słońca na północnym zachodzie i południowym wschodzie kraju. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, okresami duże i miejscami przelotny deszcz. Na południu lokalnie możliwe burze. Upalnie jeszcze na południowym wschodzie i miejscami w centrum, od 28°C do 31°C. Na pozostałym obszarze od 21-23°C na Pomorzu do 26°C w centrum; chłodniej tylko nad morzem, od 17°C do 19°C. Wiatr będzie słaby, tylko na wybrzeżu umiarkowany, z kierunków północnych. Niedziela będzie pogodna tylko na południowym wschodzie, okresami więcej chmur i miejscami przelotny deszcz, możliwe burze.