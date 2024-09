Jak to się skończy?

Awantura na dworcu w Toruniu

To nie była spokojna środa (4 września 2024) w centrum Torunia. Tego dnia, policjanci z komisariatu na toruńskim Śródmieściu zostali powiadomieni o incydencie na jednym z miejsc przesiadkowych na dworcu PKS. - Z treści zgłoszenia wynikało, że agresywny mężczyzna wybił koszem na śmieci przednią szybę autobusu - poinformował nas st. sierż. Sebastian Pypczyński z biura prasowego KMP w Toruniu.

Skierowani na interwencję mundurowi ustalili, że 27-letni mieszkaniec powiatu lipnowskiego nie mógł pogodzić się z odjazdem swojej partnerki. Kiedy kobieta wsiadła do autobusu, mężczyzna wpadł w szał. Stanął w drzwiach i zaczął blokować wejście do pojazdu. Na nic zdały się prośby kierowcy o opuszczenie strefy drzwi.

27-latek stał się agresywny, zaczął uderzać pięściami w szybę, próbując w ten sposób wyładować swoje emocje. Chwilę później, chwycił stojący w pobliżu kosz na śmieci i rzucił nim w szybę pojazdu, co doprowadziło do jej wybicia. Powstałe straty zostały wycenione na kwotę 10 tysięcy złotych. 27-latek został przekazany policjantom przez jednego z pasażerów, który ujął agresora - zrelacjonował policjant z biura prasowego toruńskiej komendy

Zarzuty dla agresora z toruńskiego dworca

Sprawca zamieszania trafił prosto do policyjnej celi. W czwartek (5 września) policjanci przedstawili zatrzymanemu zarzut uszkodzenia mienia. Grozi mu do 5 lat więzienia. Sąd może również zobowiązać 27-latka do naprawienia szkody. Na uwagę zasługuje postawa świadka, który pomógł w ujęciu agresywnego mężczyzny.

