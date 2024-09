Zapolował na 21-latka w centrum Torunia. Zaatakował w środku nocy

Jak to się skończy?

Rozbój na toruńskiej starówce

Starszy sierżant Sebastian Pypczyński z biura prasowego KMP w Toruniu poinformował nas, że 31 sierpnia oficer dyżurny toruńskiej komendy został powiadomiony o rozboju na 21-latku, do którego doszło około godziny 3:00 w nocy na jednej z ulic Starego Miasta. Mundurowi ustalili, że napastnik podbiegł do pokrzywdzonego, uderzył go kilka razy z pięści w twarz, a następnie zabrał plecak.

Ustalenia kryminalnych z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu doprowadziły do wytypowania sprawcy. 2 września, 24-letni torunianin został namierzony i zatrzymany w jednym z mieszkań na Bydgoskim Przedmieściu. 24-latek trafił do radiowozu, a stamtąd prosto do policyjnej celi - dodaje st. sierż. Pypczyński.

Nawet 15 lat więzienia dla 24-latka z Torunia

We wtorek (3 września) śledczy doprowadzili podejrzanego do prokuratury, gdzie na podstawie zgromadzonych przez funkcjonariuszy dowodów został mu przedstawiony zarzut rozboju.

- Tego samego dnia sąd, po zapoznaniu się z aktami sprawy, przychylił się do wniosku oskarżyciela i tymczasowo aresztował 24-latka na najbliższe 3 miesiące. Teraz grozi mu do 15 lat pozbawienia wolności, ale nie mniej niż 2 lata - podsumowuje policjant z KMP w Toruniu.

