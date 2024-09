Dramatyczny wypadek w Toruniu. Senior potrącił rowerzystkę. Tragiczny finał

KS Apator Toruń osłabiony w półfinałach PGE Ekstraligi. Zawodnik wypadł do końca sezonu

Tragiczny w skutkach wypadek w Toruniu

Do opisywanego zdarzenia doszło 28 sierpnia. Policjanci otrzymali zgłoszenie po godzinie 19:00. Wynikało z niego, że na ul. Przy Kaszowniku, przy rondzie Plac Pokoju Toruńskiego doszło do potrącenia rowerzystki. Mundurowi potwierdzili to na miejscu.

- Ze wstępnych ustaleń wynikało, że kierujący toyotą 77-letni mężczyzna, opuszczając skrzyżowanie z ruchem okrężnym, nie ustąpił pierwszeństwa 36-letniej rowerzystce. Kierowca był trzeźwy. Kierująca jednośladem została przetransportowana do szpitala - przekazał st. sierż. Sebastian Pypczyński z biura prasowego KMP w Toruniu.

Ofiara wypadku nie żyje

Stan poszkodowanej był poważny. Nieprzytomna 36-latka została przewieziona do toruńskiej lecznicy, gdzie lekarze walczyli o uratowanie życia kobiety. Niestety, w miniony wtorek (3 września) dowiedzieliśmy się, że poszkodowana zmarła. Śledztwo w sprawie tego wypadku prowadzą funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji. Nadzoruje je prokuratura. Zmarła była zaangażowana w działalność Akademii Piłkarskiej Unia Toruń. Rodzinie i bliskim 36-letniej rowerzystki składamy wyrazy współczucia. Mundurowi apelują o ostrożność do kierowców i pozostałych uczestników ruchu.

To nie pierwsza smutna informacja z województwa kujawsko-pomorskiego, która we wrześniu dotarła do naszej redakcji. W miniony poniedziałek, służby wyłowiły z jeziora Gopło zwłoki 24-letniej kobiety. Ratownik zaalarmował jeden z wędkarzy. W sprawie śmierci mieszkanki powiatu mogileńskiego toczy się prokuratorskie śledztwo. Więcej na ten temat przeczytacie w tym materiale.

