Co mówią świadkowie tragedii?

2-letnia dziewczynka w szpitalu, jej rodzice zginęli w wypadku. Kierowcy forda nie można przesłuchać

Prokuratura wyjaśnia okoliczności wypadku pod Golubiem-Dobrzyniem, w którym zginęli rodzice 2-letniej dziewczynki. Ona sama trafiła do szpitala dziecięcego w Toruniu, gdzie przebywa do tej pory. Obrażenia ciała odniósł również kierujący fordem S Max, który uderzył w peugeota ofiar. Jego stan jest na tyle poważny, że śledczy nie mogą go przesłuchać. Znaleźli za to innego świadka wypadku.