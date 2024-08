Śmiertelny wypadek pod Golubiem-Dobrzyniem

Dwie osoby zginęły, dwie zostały ranne - to bilans wypadku pod Golubiem-Dobrzyniem, do którego doszło w sobotę, 24 sierpnia. Ok. godz. 14.40 drogą krajową nr 15 przez miejscowość Pluskowęsy jechał kierujący fordem S Max. Jak wstępnie informuje policja, mężczyzna zjechał nagle na przeciwległy pas ruchu, gdzie zderzył się z peugeotem, którym podróżowała trzyosobowa rodzina. 40-latek i 33-latka zginęli na miejscu - ich pojazd dachował - natomiast ich 2-letnie dziecko zostało ranne i trafiło do szpitala. Obrażenia ciała odniósł również prowadzący forda, który także został hospitalizowany.

- Golubsko-dobrzyńscy policjanci nadzorem Prokuratora Rejonowego w Golubiu-Dobrzyniu zabezpieczyli miejsce zdarzenia, zebrali materiał dowodowy, a teraz wyjaśniają okoliczności i przyczyny zdarzenia - poinformowała asp. szt. Katarzyna Wilangowska, p.o. oficera prasowego KPP Golub-Dobrzyń.