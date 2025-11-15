Nie ustąpiła pierwszeństwa i zginęła! Tragiczne szczegóły wypadku pod Radziejowem

W Broniewku na trasie K-62 doszło do tragicznego wypadku drogowego.

53-letnia kierująca oplem zderzyła się z ciężarową scanią, nie ustępując pierwszeństwa.

W wyniku zderzenia kobieta zmarła na miejscu, a dwie osoby trafiły do szpitala.

Co doprowadziło do tej tragedii i jakie są szczegółowe ustalenia śledztwa?

Do tragicznego wypadku doszło w piątek, 14 listopada około godziny 22:55 w miejscowości Broniewek na trasie K-62. Jak informuje policja, 53-letnia mieszkanka powiatu radziejowskiego, kierując oplem meriva, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej, „nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu”.

Zobacz: Uczeń pobił nauczycielkę informatyki. Teraz żałuje. Jakie konsekwencje grożą 18-latkowi?

- W efekcie doprowadziła do zderzenia z prawidłowo jadącą ciężarową scanią z przyczepą. Siła uderzenia była tak duża, że oba pojazdy wpadły do przydrożnych rowów - wyjaśnił aspirant sztabowy Marcin Krasucki, oficer prasowy KPP Radziejów.

Kierująca oplem, mimo podjętej reanimacji, zmarła na miejscu. Jej pasażerowie – 52-letnia kobieta i 57-letni mężczyzna – z obrażeniami ciała zostali przetransportowani do szpitala. Kierowca ciężarówki był trzeźwy.

Radziejowscy policjanci, pod nadzorem prokuratora, prowadzą postępowanie, które ma wyjaśnić szczegółowe przyczyny i okoliczności tego tragicznego zdarzenia.