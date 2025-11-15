Nie ustąpiła pierwszeństwa i zginęła! Tragiczne szczegóły wypadku pod Radziejowem

Jedna osoba zginęła, a dwie trafiły do szpitala po zderzeniu samochodu osobowego z ciężarówką na drodze krajowej nr 62 w Broniewku. Według wstępnych ustaleń policji kierująca oplem nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu.

  • W Broniewku na trasie K-62 doszło do tragicznego wypadku drogowego.
  • 53-letnia kierująca oplem zderzyła się z ciężarową scanią, nie ustępując pierwszeństwa.
  • W wyniku zderzenia kobieta zmarła na miejscu, a dwie osoby trafiły do szpitala.
  • Co doprowadziło do tej tragedii i jakie są szczegółowe ustalenia śledztwa?

Do tragicznego wypadku doszło w piątek, 14 listopada około godziny 22:55 w miejscowości Broniewek na trasie K-62. Jak informuje policja, 53-letnia mieszkanka powiatu radziejowskiego, kierując oplem meriva, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej, „nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu”.

- W efekcie doprowadziła do zderzenia z prawidłowo jadącą ciężarową scanią z przyczepą. Siła uderzenia była tak duża, że oba pojazdy wpadły do przydrożnych rowów - wyjaśnił aspirant sztabowy Marcin Krasucki, oficer prasowy KPP Radziejów. 

Kierująca oplem, mimo podjętej reanimacji, zmarła na miejscu. Jej pasażerowie – 52-letnia kobieta i 57-letni mężczyzna – z obrażeniami ciała zostali przetransportowani do szpitala. Kierowca ciężarówki był trzeźwy.

Radziejowscy policjanci, pod nadzorem prokuratora, prowadzą postępowanie, które ma wyjaśnić szczegółowe przyczyny i okoliczności tego tragicznego zdarzenia.

Śmiertelny wypadek w Spytkowicach
