Uczeń zaatakował nauczycielkę podczas lekcji informatyki

Do zdarzenia doszło w niepublicznym Toruńskim Liceum Ogólnokształcącym przy ulicy Skłodowskiej-Curie, placówce, która oferuje edukację i wsparcie terapeutyczne uczniom ze szczególnymi potrzebami, zwłaszcza tym ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi. Do takich uczniów zalicza się m.in. 18-latek, który w środę, 12 listopada, zaatakował swoją nauczycielkę na lekcji informatyki.

Według relacji 62-letniej nauczycielki, zajęcia przebiegały normalnie. Jednak gdy zwróciła chłopakowi uwagę na źle rozwiązane zadanie, nastolatek niespodziewanie wpadł w furię i uderzył kobietę kilka razy w głowę.

Na miejsce wezwano policję i pogotowie.

- Pokrzywdzona została przewieziona do szpitala w stanie niezagrażającym życiu. Policjanci zatrzymali 18-latka w związku z naruszeniem nietykalności cielesnej - powiedziała Radiu ESKA asp. Dominika Bocian, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.

Na szczęście, obrażenia okazały się lekkie i kobieta tego samego dnia opuściła szpital.

18-latek żałuje swojego czynu

18-latek został przesłuchany i wyraził skruchę. Chłopak powiedział, że bardzo żałuje całej sytuacji i że więcej się to nie powtórzy. To jednak nie usprawiedliwia tego, co zrobił. Prokuratura postawiła mu zarzut naruszenia nietykalności cielesnej. Zgodnie z kodeksem karnym za ten czyn grozi kara grzywny, prac społecznych lub do trzech lat więzienia.

Oświadczenie szkoły po incydencie

Po zdarzeniu szkoła wydała oświadczenie, w którym potępiła wszelkie formy przemocy i zapewniła o podjęciu działań wychowawczych i profilaktycznych.

„W związku z incydentem, do którego doszło w dniu 12 listopada 2025 na terenie szkoły polegającym na agresywnym zachowaniu ucznia wobec nauczyciela, pragniemy stanowczo podkreślić, że szkoła nie akceptuje żadnych form przemocy – zarówno fizycznej, jak i psychicznej”

– czytamy m.in. w oświadczeniu.

18-latek skreślony z listy uczniów

Sprawę wyjaśniają odpowiednie służby, a szkoła zapewnia wsparcie psychologiczne osobom dotkniętym tym zdarzeniem. W piątek 14 listopada placówka poinformowała, że 18-latek, który zaatakował nauczycielkę, decyzją rady pedagogicznej został skreślony z listy uczniów.

Czy uczeń ze spektrum autyzmu może odpowiadać karnie?

18-latek jest uczniem ze specjalnymi potrzebami, co komplikuje całą sprawę. Prokuratura będzie badać jego stan psychiczny i poczytalność. Nie jest wykluczone, że nastolatek zostanie poddany badaniom sądowo-psychiatrycznym, a nawet obserwacji.

- Tak, podobnie jak np. osobom cierpiącym na schizofrenię. Takie schorzenia bowiem nie oznaczają automatycznie, że ktoś jest niepoczytalny – wyjaśniła prokurator rejonowa Joanna Becińska w rozmowie z serwisem nowosci.com.pl.

